Vienna Capitals verpflichten Austro-Amerikaner vom Ligarivalen Innsbruck

Wien. (PM Caps) Die Vienna Capitals verstärken ihre Defensive mit Devin Steffler.

Der 25-jährige Österreicher, der in den USA geboren wurde und über beide Staatsbürgerschaften verfügt, unterschrieb einen Zweijahresvertrag in der Bundeshauptstadt. Steffler ging in den vergangenen zwei Spielzeiten in der win2day ICE Hockey League für den HC TIWAG Innsbruck und im Saisonfinish jeweils für Caps-Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League aufs Eis. Im Laufe des Jahres überzeugte der Verteidiger in seinen ersten sechs Länderspielen für Österreich auch auf internationaler Bühne.

Devin Steffler wurde am 14. Juli 2000 im US-amerikanischen Durango, Colorado geboren. Der Sohn eines Österreichers und einer US-Amerikanerin machte seine ersten Eishockey-Gehversuche in seinem Geburtsland, ehe der Rechtsschütze im Jahr 2016 nach Österreich zum Okanagan HC Europe wechselte. Nach zwei Spielzeiten in Niederösterreich schloss sich Steffler den Kelowna Rockets aus der Western Hockey League an. Für das Team aus der kanadischen Provinz British Columbia absolvierte der Defender in zwei Saisons 120 Spiele. Im Anschluss kehrte der Verteidiger nach Österreich zurück, um sich der Salzburg-Organisation anzuschließen. Am 22. Oktober 2021 feierte Steffler gegen die Vienna Capitals sein Debüt in der win2day ICE Hockey League. Zwischen 2020 und 2024 bestritt der Austro-Amerikaner 52 Einsätze für die Kampfmannschaft der Red Bulls und 125 Spiele für die RB Hockey Juniors.

Steffler wechselte zur Saison 2024/25 zum HC TIWAG Innsbruck. Am Inn erfuhr die Entwicklung des Verteidigers einen weiteren Schub. Der Rechtsschütze war vor allem in der vergangenen Saison ein Lichtblick in der löchrigen Defensive der Tiroler. Für den HCI bestritt Steffler in den vergangenen beiden Spielzeiten 84 Spiele. Damit kommt der 25-Jährige in der win2day ICE Hockey League auf insgesamt 130 Einsätze. In beiden Spielzeiten, die für die Haie jeweils bereits nach dem Grunddurchgang endeten, schloss sich der Verteidiger in der heißen Phase dem EK Die Zeller Eisbären aus der Alps Hockey League an. Mit dem Kooperationspartner der Vienna Capitals gewann Steffler in der Spielzeit 2024/25 den Meistertitel der Alps Hockey League. In der abgelaufenen Saison sicherte sich der Rechtsschütze den österreichischen Meistertitel der Alps Hockey League mit den Zellern. Der Verteidiger feierte am 6. Februar dieses Jahres sein Länderspieldebüt für das österreichische Eishockey-Nationalteam und hält mittlerweile bei sechs Einsätzen für das ÖEHV-Team.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Devin Steffler @ Elite Prospects

Statement Devin Steffler „Ich freue mich riesig darauf, nach Wien zu wechseln. Ich habe nur Positives über die Stadt und die Vienna Capitals gehört. Die Caps sind für mich der richtige nächste Schritt in meiner Karriere. Auch wenn wir als Mannschaft letztes Jahr in Innsbruck nicht erfolgreich waren, war es für mich persönlich eine gute Saison. In den Nationalteam-Camps, in denen ich in diesem Jahr dabei war, habe ich sehr viel gelernt. Das war eine super Erfahrung. Ich freue mich schon auf die kommende Saison in Wien und auf das Kennenlernen mit den Fans in der STEFFL Arena.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir haben Devin schon in der Saison 2024/25 im Auge gehabt und konnten uns bei unserem Kooperationspartner Zell am See genauer von ihm überzeugen. In der vergangenen Spielzeit hat er viel Verantwortung und Eiszeit in Innsbruck übernehmen dürfen. In dieser Rolle hat er gut performt. Als rechtsschießender österreichischer Verteidiger verfügt er außerdem über ein interessantes Profil. Auch beim Nationalteam hat er mit seinen Leistungen stets überzeugt. Wir freuen uns, Devin für die kommenden beiden Spielzeiten bei uns in Wien zu haben.“

Steckbrief Devin Steffler

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 14.07.2000

Alter: 25 Jahre

Größe: 187 cm

Gewicht: 86 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich/USA