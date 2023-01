Vienna Capitals verpflichten Angreifer Darik Angeli

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich in der Offensive mit dem US-Amerikaner Darik Angeli. Der 32-Jährige spielte zuletzt bei den Belfast...

Der 32-Jährige spielte zuletzt bei den Belfast Giants in der EIHL. Zuvor legte der Rechtsschütze eine erfolgreiche Karriere in der ECHL hin, wo ihm in der vergangenen Saison mit den Florida Everblades der Titelgewinn gelang. Der 1,91 Meter große Angeli wird bei den Capitals die Rückennummer 18 tragen und in den kommenden Tagen in Wien erwartet.

Nach dem College hauptsächlich in der ECHL

Auf höchstem Juniorenniveau agierte Angeli zwischen 2009 und 2011 in der USHL für die Sioux City Musketeers, Chicago Steel und Tri-City Storm. In 117 Spielen markierte der Angreifer 52 Scorer Punkte (26 Tore + 26 Assists). Im Anschluss zog es Angeli an die Ohio State University, wo der US-Amerikaner im Laufe seiner vier Spielzeiten 45 Punkte (25 Tore + 20 Assists) in 128 Spielen sammelte. Ab der Saison 2015/16 ging Angeli hauptsächlich in der ECHL aufs Eis. Nach 448 Spielen für diverse Teams stehen 305 Punkte (118 Tore + 187 Assists) zu Buche.

Nach Höchstwerten in Kansas City zum ECHL-Titel

Vor allem seit der Saison 2017/18 ist ein sprunghafter Anstieg in den Scoring-Zahlen des bulligen US-Amerikaners zu erkennen. Seine punktemäßig besten Spielzeiten hatte Angeli bei den Kansas City Mavericks zwischen 2020 und 2022. Angeli erzielte für die Mavericks in 117 Spielen 116 Punkte (46 Tore + 70 Assists), im April 2022 sicherten sich die Florida Everblades die Dienste am Mann aus Colorado für die ECHL-Playoffs. Mit den Everblades gewann Angeli erstmals der Gewinn des Kelly Cups. Der US-Amerikaner begann die laufende Saison bei den Belfast Giants aus der britischen Elite Ice Hockey League. Mit dem britischen Vizemeister nahm Angeli auch an der Champions Hockey League teil.

Angeli: Vorfreude auf Capitals

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei den spusu Vienna Capitals. Ich habe in der Vergangenheit nur Gutes über die Capitals-Organisation gehört. Die Stadt Wien spricht außerdem für sich selbst, das ist ein großartiger Ort, um Eishockey zu spielen. Ich bin ein großer, kraftvoller Stürmer, der einen guten Schuss hat und Spielzüge kreieren kann. Hoffentlich kann ich dem Team mit meiner Größe und Geschwindigkeit weiterhelfen“, sagt Neuzugang Darik Angeli.

Barr streicht Physis hervor

„Darik verfügt über viel Energie und ist ein eifriger Arbeiter, er verfügt über Offensiv-Skills und ist ein großer Spieler. Er wird eine Bereicherung für unseren Angriff sein und bringt unserem Spiel gleichzeitig eine physische Komponente. Er kann dem Spiel mit seiner Körpergröße seinen Stempel aufdrücken und kann auch den Puck gut abdecken. Einem großen Spieler, der noch dazu weiß, wie man das Spiel spielt, den Puck abzunehmen, ist keine leichte Aufgabe. Ein Spieler wie Darik wird für uns in jeder Situation auf dem Eis stehen“, sagt Caps-Head-Coach Dave Barr.

Steckbrief Darik Angeli

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 11.10.1990

Alter: 32 Jahre

Größe: 191 cm

Gewicht: 92 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: USA

