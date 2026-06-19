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Transfer-NewsVienna Capitals

Vienna Capitals verabschieden sich von zwei weiteren Spielern

19. Juni 20261 Mins read17
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#61 Zane Franklin (forward, Vienna Capitals) - © Manfred Szieber
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Wien. (PM Capitals) Die Kaderplanung für die Saison 2026/27 der win2day ICE Hockey League schreitet bei den Vienna Capitals kontinuierlich voran.

Das Sturmduo Zane Franklin und Maximilian Theirich wird in der kommenden Spielzeit allerdings nicht mehr für den Hauptstadtverein auflaufen. Den beiden Angreifern wurde seitens der Capitals-Organisation kein neues Vertragsangebot unterbreitet. Franklin entschied sich mittlerweile dazu, seine Karriere bei Esbjerg Energy in der dänischen Metal Ligaen fortzusetzen.

Zane Franklin schloss sich den Vienna Capitals im Dezember 2023 an. Der 27-jährige Kanadier absolvierte innerhalb von zweieinhalb Spielzeiten insgesamt 117 Pflichtspiele für die Donaustädter. Dabei gelangen dem Angreifer 83 Scorerpunkte (37 Tore + 46 Assists). In der Spielzeit 2024/25 war Franklin mit insgesamt 39 Torbeteiligungen (18 Tore + 21 Assists) bester Punktesammler der Capitals. Maximilian Theirich absolvierte in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt 72 Pflichtspiele für die Capitals. Dabei markierte der gebürtige Wiener acht Punkte (2 Tore + 6 Assists).

Die Vienna Capitals bedanken sich bei Zane Franklin und Maximilian Theirich für ihren Einsatz während ihrer Zeit in der Bundeshauptstadt und wünschen beiden Akteuren sowohl für die sportliche als auch private Zukunft nur das Beste.

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