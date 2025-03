Vienna Capitals und Leon Wallner setzen Zusammenarbeit fort

Wien. (PM Capitals) Leon Wallner wird auch in der kommenden Saison für die Vienna Capitals aufs Eis gehen.

Der Wiener verlängerte seinen Vertrag beim Klub aus seiner Heimatstadt um eine weitere Spielzeit. Der 22-Jährige verzeichnete in der Saison 2024/25 23 Scorerpunkte und war damit der punktbeste österreichische Akteur der Vienna Capitals.

Leon Wallner wechselte vor der Saison 2023/24 zu den Vienna Capitals. In insgesamt 75 Pflichtspielen für die Wiener markierte der 22-Jährige 29 Punkte (14 Tore + 15 Assists). Während Wallners erste Spielzeit in der Bundeshauptstadt von Verletzungen geprägt war, legte der Wiener in dieser Saison unter Head-Coach Gerry Fleming eine deutliche Leistungssteigerung hin. Mit 23 Punkten, darunter zehn Tore, war Wallner punktbester und treffsicherster Österreicher im Caps-Kader. Seine 23 Torbeteiligungen waren außerdem ligaweit der zweibeste Wert aller Österreicher unter 23 Jahren. Vor seinem Wechsel zu den Vienna Capitals war der 16-fache Nationalspieler beim schwedischen Klub Södertälje SK engagiert. Der Wiener wechselte im Alter von 15 Jahren in die ostschwedische Stadt und durchlief vor seinem Profidebüt in der Spielzeit 2021/22 die U18- und U20-Teams. Für die Profimannschaft von Södertälje absolvierte Wallner zwischen 2021 und 2023 77 Ligaspiele. Vor seinem Wechsel nach Schweden war der Wiener unter anderem Teil der Red Bull Hockey Academy, des Nachwuchses der ZSC Lions und des EAC Junior Capitals.

Statement Leon Wallner „Ich bin sehr froh, dass ich ein weiteres Jahr in Wien spielen darf, das ist meine Heimat. Ich fühle mich hier sehr wohl und genieße es, vor dieser Kulisse in der STEFFL Arena zu spielen. In diesem Jahr habe ich einige Fortschritte gemacht, habe von Head-Coach Gerry Fleming mehr Vertrauen und Verantwortung bekommen. Er hat mir sehr dabei geholfen, mich zu entwickeln und ich kann es kaum erwarten, auch in der nächsten Saison mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich möchte mit den Vienna Capitals erfolgreich sein und werde alles daran setzen, dass wir unsere Ziele erreichen können.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Leon Wallner hat unter Gerry Fleming einen riesengroßen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, das ist augenscheinlich. Er hat Nacht für Nacht gegen die Top-Linien der anderen Teams spielen müssen und hat diese Herausforderung sehr gut gemeistert. Wir freuen uns darüber, dass sich Leon frühzeitig dafür entschieden hat, seinen Vertrag bei den Vienna Capitals zu verlängern und wir ihn bei seinem nächsten Karriereschritt unterstützen können.“

Steckbrief Leon Wallner

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 01.07.2002

Alter: 22 Jahre

Größe: 185 cm

Gewicht: 89 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV