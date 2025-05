Vienna Capitals treffen weitere Personalentscheidungen

Wien. (PM Capitals) Drei Vertragsverlängerungen, elf Neuzugänge und 13 Abgänge verkündeten die Vienna Capitals bereits seit dem Pre-Playoff-Aus Ende Februar.

Die Sportliche Leitung arbeitet weiter mit Hochdruck an Neuverpflichtungen für den Kader der kommenden Saison. Diesem werden auch die Wiener Youngsters Felix Koschek und Maximilian Theirich angehören. Nationalteam-Debütant Koschek unterschrieb ein Arbeitspapier, welches Gültigkeit für zwei Spielzeiten besitzt. Theirichs Vertrag ist für das kommende Spieljahr mit Option auf eine weitere Saison gültig. Indes wurde der Vertrag mit Aljaž Predan einvernehmlich aufgelöst. Der 24-Jährige wechselt zu den Steinbach Black Wings Linz.

Der 19-jährige Angreifer Felix Koschek wurde unter anderem beim EC iDM Wärmepumpen VSV, EC Red Bull Salzburg und den Vienna Capitals ausgebildet. In der Schlussphase der Saison 2023/24 absolvierte der Linksschütze seine ersten beiden Ligaspiele für die Capitals. Die abgelaufene Spielzeit verbrachte der Wiener teilweise bei den Caps und deren Alps-Partnerteam EK Die Zeller Eisbären. Koschek hinterließ in seinen 19 Saisonspielen für die Hauptstädter einen positiven Eindruck, am 31. Jänner erzielte der 19-Jährige gegen den HCB Südtirol Alperia sein erstes Tor in der win2day ICE Hockey League. Mit den Eisbären, für die der Angreifer insgesamt 36 Pflichtspiele absolvierte, gewann der Wiener den Meistertitel der Alps Hockey League. Koschek feierte am 19. April beim 4:3-Overtime-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft über Weltmeister Tschechien ein Länderspieldebüt nach Maß. Beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 steuerte der Wiener den Assist bei.

Der 22-jährige Stürmer Maximilian Theirich schloss sich den Vienna Capitals im November des Vorjahres auf Leihbasis an. Der Linksschütze, der einen Teil seiner Ausbildung bei den Junior Capitals genießen durfte, kehrte nach Jahren in den Organisationen des EC-KAC und der Steinbach Black Wings Linz in seine Heimatstadt zurück. Der Angreifer, den sein stets hoher Energiepegel auszeichnet, absolvierte in der Vorsaison 31 Ligaspiele für die Capitals, in denen gelangen ein Tor und zwei Assists.

Aljaž Predan verlässt die Vienna Capitals hingegen nach nur einer Saison wieder. Der gebürtige Slowene, der über die österreichische Staatsbürgerschaft verfügt, wechselte im letzten Sommer von Olimpija Ljubljana in die Donaustadt. Für die Capitals absolvierte der 24-Jährige insgesamt 51 Ligaspiele und verbuchte in diesen insgesamt 14 Scorerpunkte (5 Tore + 9 Assists). Predan, dessen Zweijahresvertrag einvernehmlich frühzeitig beendet wurde, wechselt zu den Steinbach Black Wings Linz.

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Unsere Planungen für die nächste Saison erreichen bereits die finale Phase. Es wurden bis jetzt schon viele wichtige Bausteine für die kommende Spielzeit gesetzt, jedoch werden wir im Angriff und in der Verteidigung noch weitere Verpflichtungen tätigen. Mit Felix Koschek und Maximilian Theirich konnten wir vielversprechende junge Angreifer aus Wien an die Organisation binden. Beide haben in ihren Rollen in der vergangenen Saison überzeugt und sollen in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen. Durch die Kader-Zusammensetzung in der Offensive haben wir uns gemeinsam mit Aljaž dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV