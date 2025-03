Vienna Capitals stellen sich im sportlichen Bereich breiter auf

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals stellen sich in der sportlichen Führungsebene breiter auf.

Der Sportliche Leiter Christian Dolezal holt zu diesem Zweck den ehemaligen General Manager der Steinbach Black Wings Linz, Christian Perthaler, als sportlichen Berater an Bord. Der 56-Jährige, der weiterhin auch beim Fußball-Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz im Management tätig sein wird, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Eishockey-Business, in dem sich der Tiroler beste Kontakte und ein hohes Ansehen erarbeitet hat.

Christian Perthaler kann auf eine lange Karriere im Eishockeysport zurückblicken. Er agierte als Profi unter anderem für den Innsbrucker EV, den EC-KAC und die Steinbach Black Wings Linz auf höchstem Niveau. Im Laufe seiner aktiven Karriere gewann der Angreifer, der Österreich zweimal bei Olympischen Spielen repräsentieren durfte, viermal die österreichische Meisterschaft. Von 2008 bis 2020 agierte Perthaler als General Manager der Steinbach Black Wings Linz und war dort auch für den gesamten sportlichen Bereich hauptverantwortlich. In seine Amtszeit fällt der zweite Meistertitel der Linzer in der Saison 2011/12. Bei den Capitals soll Perthaler seine Erfahrung an der Seite des Sportlichen Leiters Christian Dolezal einfließen lassen. Insbesondere auf dem Scouting und der sportlichen Weiterentwicklung des zweifachen Meisters in Anbetracht der budgetären Möglichkeiten soll hier der Fokus liegen.

Hinsichtlich der kommenden Saison der win2day ICE Hockey League sind schon einige Personalentscheidungen, was den Profikader anbelangt, getroffen worden. Die ersten Informationen dazu, sowohl zu Abgängen als auch Verlängerungen, werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Die Bekanntgabe von Neuverpflichtungen, welche teilweise in den vergangenen Wochen ebenfalls bereits getätigt wurden, erfolgt in den kommenden Wochen und Monaten.

Statement Martin Reiss, Präsident der Vienna Capitals „Wie schon in meinem Brief an die gesamte Caps-Community in der vergangenen Woche angekündigt, wollen und werden wir alles dafür tun, was in unserer Macht steht und was unsere Möglichkeiten eröffnen, dass der sportliche Erfolg stetig ansteigt und wir unseren zahlreichen Fans Freude bereiten können. Bei den Herausforderungen, vor welchen wir in den kommenden zwei bis drei Jahren nach der zuletzt erfolgten Konsolidierung sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich stehen, erachte ich es als äußerst sinnvoll, uns auch im sportlichen Bereich nochmals breiter aufzustellen und unserem Sportlichen Leiter und auch unserem Head-Coach einen Sparringspartner zur Verfügung zu stellen, der unbestritten über große Fachkompetenz verfügt und äußerst motiviert ist, mit seiner Erfahrung zum sportlichen Erfolg beizutragen. Wir haben im Winter diverse Gespräche mit unterschiedlichen Personen geführt und es freut mich, dass es uns gelungen ist, unseren Wunschkandidaten Christian Perthaler für die kommenden zwei Jahre als Berater für unser Team zu gewinnen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „In einem Verein von der Größe der Vienna Capitals ist es wichtig, so viel Fachkompetenz wie möglich zu bündeln. Wir müssen nach den vergangenen zwei Spielzeiten jeden Stein umdrehen und alles hinterfragen. Dabei hilft uns ein Blick von außen und externes Know-how ungemein. Ich freue mich über die Vergrößerung der sportlichen Abteilung und blicke einer guten Zusammenarbeit mit Christian positiv entgegen.“

Statement Christian Perthaler „Präsident Martin Reiss hat mich angerufen und gefragt, ob ich als sportlicher Berater helfen möchte. Darüber habe ich mich sehr gefreut, es ist offensichtlich, dass er in Wien etwas aufbauen möchte. Dabei möchte ich gerne helfen. Ich war einige Jahre nicht im Eishockey tätig, aber ich habe den Sport weiterverfolgt, er ist mein Leben. Diese Aufgabe ist eine große Herausforderung. Wien ist die Nummer eins in der Zuschauerstatistik und muss als Bundeshauptstadt wie früher vorne mitspielen. Ich habe den Sport von der Pike auf gelernt, habe in meiner Zeit auch einige Fehler gemacht, aber aus diesen lernt man. Diese Erfahrung möchte ich nun gerne bei den Vienna Capitals einbringen und dabei helfen, dass der Verein wieder dorthin kommt, wo er hingehört. Die Arbeit mit Christian Dolezal hat bereits begonnen. Ich durfte ihn schon als Spieler und als Trainer kennenlernen und möchte ihn nun mit meiner Erfahrung unterstützen.“

