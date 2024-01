Vienna Capitals siegen in Asiago nach Overtime

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals feiern am Freitagabend einen 2:1-Sieg nach Overtime über Migross Supermercati Asiago Hockey. Giordano Finoro bringt die Hausherren...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals feiern am Freitagabend einen 2:1-Sieg nach Overtime über Migross Supermercati Asiago Hockey.

Giordano Finoro bringt die Hausherren in der 13. Minute in Führung, Zane Franklin kann im Mitteldrittel ausgleichen (29.). Nach einem torlosen Schlussdrittel sorgt Seamus Donohue in der Overtime für den Sieg der Wiener (64.). Durch den heutigen Sieg der Pioneers Vorarlberg bei HK SZ Olimpija haben die Caps nun sechs Punkte Rückstand auf den letzten Pre-Playoff-Platz. Morgen um 19:45 Uhr sind die spusu Vienna Capitals beim HCB Südtirol Alperia zu Gast.

Caps-Head-Coach Christian Dolezal nahm nur geringfügige Änderungen im Line-Up vor. Im Tor begann erneut der Schwede Stefan Stéen. Gleich in der ersten Minute zog Evan Weinger nach einem schnellen Solo ab, der Schuss des US-Amerikaners wurde aber geblockt. Im Anschluss schoss Evan Wardley neben das Tor. In der vierten Minute setzte es die erste Strafe des Spiels. Philip Beaulieu musste wegen Beinstellens für zwei Minuten auf die Strafbank. Die Caps sorgten im Powerplay für stetige Beschäftigung der Hausherren. Rok Ticar feuerte den Puck einmal neben das Tor, ein anderes Mal wurde das Spielgerät ins Fangnetz abgelenkt. Direkt nach einem Save von Asiago-Goalie Marco De Filippo gegen Seamus Donohue endete das Powerplay. Reid Stefanson scheiterte in der achten Minute an De Filippo. Kurz darauf musste der Italiener abtauchen, um den Puck nach einem scharfen Heinrich-Zuspiel aufzunehmen. In Minute neun versuchte es Matteo Gennaro aus dem Slot, doch Stéen parierte. Zwei Minuten später gab Stefanson den nächsten Versuch ab, doch der Asiago-Goalie konnte gerade noch parieren. Wardley prüfte den Italiener in der 13. Minute mit einem Gewaltschuss, nächste Parade für De Filippo. Auf der anderen Seite positionierte sich Giordano Finoro an der zweiten Stange. Michele Marchetti brachte den Puck via Stéen zu seinem wartenden Teamkollegen, der nur mehr zur Führung einschieben musste (13.). In der 16. Minute scheiterte Zane Franklin aus kurzer Distanz am Asiago-Goalie. Wenige Sekunden später gab es die erste Strafe gegen die Capitals. Dominic Hackl wurde wegen eines Stockschlags auf die Strafbank gesetzt. Schon in der ersten Überzahlsituation der Hausherren war zu erkennen, dass das Asiago-Powerplay am Freitagabend harmlos agieren würde. Die Caps überstanden die Unterzahl unbeschadet.

In der 22. Minute probierte es Hackl mit einem Schuss, De Filippo hatte die Scheibe sicher. Zwei Minuten später fälschte Weinger einen Schuss von Donohue an die Stange ab. Die Wiener schnürten die Italiener in weiterer Folge regelrecht ein. Trevor Cheek hatte gegen den Asiago-Torhüter das Nachsehen. Stefanson schoss den Puck in der 25. Minute am Tor vorbei. Dominique Heinrich klopfte von der linken Seite auf den Puck, De Filippo packte erneut zu. Auch den versuchten Wrap-Around von Bernhard Posch sicherte der Italiener. In der 27. Minute griff Stéen erfolgreich gegen William Rapuzzi ein. Zwei Minuten später zog Franklin im Slot aus der Drehung ab. Der Asiago-Goalie, dem die Sicht verstellt wurde, konnte nicht mehr rettend eingreifen – Ausgleich! In der 33. Minute wurde Filippo Rigoni mit einem langen Pass gefunden, Stéen bannte die Gefahr. Drei Minuten später spielte Weinger einen Pass Richtung Cheek ins Zentrum, der Caps-Toptorschütze erreichte den Puck aber nicht. In Minute 36 beförderte Michele Marchetti Caps-Stürmer Franklin hart in die Bande, eine Strafe gab es dafür nicht. Dafür wurde das Spiel kurz ruppiger. Da sich Wardley und Martin Castlunger in der neutralen Zone beharkten, durften sich die Streithähne wegen übertriebener Härte jeweils für zwei Minuten auf die Strafbank setzen. Christof Kromp zog in der 38. Minute sehenswert ins Drittel der Italiener, der Schuss des gebürtigen Villachers klatschte aber nur an die Stange. 59 Sekunden vor Ende des Mitteldrittels kassierten die Wiener eine Bankstrafe, die von Mathias Böhm abgesessen wurde.

Das Asiago-Powerplay agierte auf beiden Seiten der Drittelpause ungefährlich. Wieder blieben die Caps ohne Gegentreffer. In der 43. Minute konnte Böhm den Puck nach Franklin-Pass nicht ins Tor befördern. Stefanson erreichte den Rebound nicht. Eine Minute später schoss Gennaro am Tor von Stéen vorbei. In Minute 46 wurde De Felippo von Donohue zu einem weiteren Save gezwungen. Wenig später gab es die nächste Strafe gegen die Hausherren, Finoro fasste diese nach einem Wischer in Donohues Gesicht aus. Erneut forderten die Wiener im Powerplay den Gegner immens. Erst scheiterten Cheek und Stefanson an De Felippo, in weiterer Form war auch Lukas Kainz nicht erfolgreich. Die Italiener konterten, doch Rapuzzi brachte den Puck nicht im Caps-Tor unter. Neun Sekunden vor Ende des Caps-Powerplays wurde eine Strafe wegen Spielverzögerung gegen die Wiener ausgesprochen. Wieder konnten die Italiener im Powerplay keine Gefahr ausstrahlen. In der 51. Minute feuerte Heinrich erst am gegnerischen Tor vorbei, im Anschluss hatte De Filippo einen Cheek-Schuss sicher. Zwei Minuten später scheiterte Niki Hartl am Italiener. Auch Caps-Kapitän Mario Fischer kam in der 56. Minute mit seinem Gewaltschuss nicht zum Torerfolg. Stefanson, Hartl und Heinrich waren in weiterer Folge ebenfalls nicht erfolgreich.

In der Overtime kontrollierten die spusu Vienna Capitals das Spielgeschehen beinahe auf ganzer Linie. Den ersten Abschluss hatte Donohue, doch De Filippo parierte. Stéen sicherte in der 62. Minute den einzigen Overtime-Abschluss der Hausherren. In der 64. Minute fuhren Cheek, Ticar und Donohue gegen einen Asiago-Verteidiger auf das Tor. Das Caps-Trio konnte den ursprünglichen Rush nicht abschließen. De Filippo, der nach einem Save noch nicht in Position war, konnte bei der zweiten Chance durch Donohue nicht mehr eingreifen. Der dritte Saisontreffer des US-Amerikaners sicherte den Capitals den Sieg. Laut offizieller Statistik gaben die Caps 42 Torschüsse ab, die Hausherren deren 24. Stéen verzeichnete 23 Saves, was eine Fangquote von 95,8 Prozent ergibt.

Asiago Hockey – spusu Vienna Capitals 1:2 n. OT. (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Tor ASH: Giordano Finoro (13.)

Tore CAPS: Zane Franklin (29.), Seamus Donohue (64.)

Statement Christian Dolezal, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Im ersten Drittel war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben versucht, anzudrücken. Wir hatten ein bisschen zu viele Scheibenverluste und mussten dadurch oft neu aufbauen. Dann haben wir ein einfaches Gegentor kassiert, effektiv aus unserer eigenen Auslösung. Im zweiten Drittel haben wir sehr gut gespielt. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war die finale Ausführung. Dennoch haben wir verdient ausgeglichen. Auch im Schlussdrittel haben wir weiter versucht, anzudrücken. Wir haben zwar mit Elan gespielt, hatten am Ende aber zu wenig Zug zum Tor. Wie der andere Coach auch, hätten wir gerne aus einem Powerplay Kapital geschlagen. Chancen waren mehr als genug vorhanden, doch wie angesprochen haperte es an der Ausführung. In der Overtime haben wir die Scheibe die meiste Zeit besessen. Da haben wir wieder einen Rush nicht fertig gespielt, aber mit der zweiten Chance haben wir zwei Punkte geholt. Ein Sieg ist immer ein Sieg, das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir wissen, was für ein Gegner morgen auf uns zukommt. Wir werden versuchen, so gut es geht zu regenerieren. Bozen ist ein harter Gegner, der sehr heimstark ist und immer vor einer guten Kulisse spielt. Noch dazu sind sie ausgeruht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in einem guten Rhythmus sind und Eiszeit gut verteilt ist. Es wird ein attraktives Spiel werden, natürlich wollen wir aus Bozen Punkte mitnehmen.“