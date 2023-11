Vienna Capitals: RÃ¼ckkehrer erwartet, Torwart verpflichtet

Artikel anhören Am Freitag ist es wieder soweit! Die spusu Vienna Capitals absolvieren gegen Migross Supermercati Asiago Hockey das erste Spiel nach der Länderspielpause....

Am Freitag ist es wieder soweit! Die spusu Vienna Capitals absolvieren gegen Migross Supermercati Asiago Hockey das erste Spiel nach der Länderspielpause.

Das Team ist topmotiviert und möchte siegreich in den nächsten Saisonabschnitt starten.

Die brenzlige Personalsituation bei den spusu Vienna Capitals hat sich über die Länderspielpause etwas entspannt. Die Wiener mussten zeitweise auf bis zu acht Stammspieler verzichten. Am Freitag gegen Migross Supermercati Asiago Hockey (19:15 Uhr) kehren mit Hampus Eriksson, Dominique Heinrich, Sebastian Wraneschitz und Zintis Zusevics einige wichtige Akteure auf das Eis zurück. Auf der Torhüterposition reagierten die Capitals auf den Ausfall von Stefan Stéen mit der Verpflichtung von Adam Ohre bis vorerst Ende Dezember.

Eriksson, Heinrich, Wraneschitz und Zusevics vor Comeback

Obwohl die Wiener auch nach der Länderspielpause Verletzte zu beklagen haben, lichtete sich das Caps-Lazarett zuletzt erheblich. Hampus Eriksson, Dominique Heinrich, Sebastian Wraneschitz und Zintis Zusevics sind wieder einsatzfähig. Stefan Warg nimmt seit heute wieder am Mannschaftstraining teil. Über einen möglichen Einsatz wird am jeweiligen Spieltag entschieden. Patrick Antal ist weiter rekonvaleszent und fehlt am Freitag beim Heimspiel gegen Asiago wie der längerfristig verletzte Dominic Hackl und der an einer Unterkörperverletzung laborierende Torhüter Stefan Stéen. Lorenz Widhalm, der in der laufenden Saison der win2day ICE Hockey League fünf Spiele absolvierte, wurde nach der Verpflichtung von Adam Ohre zurück zu Kooperationspartner EK Zeller Eisbären verliehen.

Schwedischer Zweitliga-Meister verstärkt Capitals

Die spusu Vienna Capitals reagierten auf Stéens Verletzung mit der Verpflichtung seines Landsmanns Adam Ohre. Der Schwede unterzeichnete einen Vertrag, der vorerst bis Ende Dezember datiert ist. Der 28-jährige Schlussmann verbrachte seine gesamte bisherige Karriere in seinem Heimatland Schweden. Ohre schaffte in der Saison 2014/15 beim damaligen HockeyAllsvenskan-Klub Timrå IK den Durchbruch ins Profieishockey. Der Schwede, der in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 kurzzeitig verliehen wurde, verließ Timrå erstmals in der Saison 2017/18, um zu Ligakonkurrent Halmstad HF zu wechseln. In der darauffolgenden Spielzeit streifte Ohre die Trikots des HC Dalen und von Västerviks IK über, ehe in der Saison 2019/20 die Rückkehr zu Timrå IK erfolgte. Ohre absolvierte die Finalrunde des IIHF Continental Cups leihweise mit dem am Ende siegreichen dänischen Erstligisten SønderjyskE. In Saison 2020/21 gewann Ohre mit Timrå IK die zweite schwedische Liga und fixierte dementsprechend den Aufstieg in die SHL. Ohre zog in der darauffolgenden Saison für zwei Spielzeiten zum schwedischen Zweitligisten HC Vita Hästen weiter. Die laufende Saison begann der Torhüter bei Ligakonkurrent Nybro Vikings IF, der von Ex-Capitals-Head-Coach Tommy Samuelsson trainiert wird. Ohre absolvierte im Laufe seiner Karriere 111 Grunddurchgangsspiele in der HockeyAllsvenskan und konnte eine Fangquote von 90,9 Prozent sowie einen Gegentorschnitt von 2,48 verbuchen.

Steckbrief Adam Ohre

Position: Tor

Geburtsdatum: 11.01.1995

Alter: 28 Jahre

Größe: 184 cm

Gewicht: 90 kg

Schusshand: links

Nationalität: Schweden

