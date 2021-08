Vienna Capitals: Niederlage zum Pre-Season-Auftakt

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals mussten im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison 2021/22 eine Niederlage hinnehmen. Das Team von Neo-Head-Coach Dave Barr...

Das Team von Neo-Head-Coach Dave Barr verlor auswärts bei Slovan Bratislava, nach einer 2:1-Führung, mit 2:6. Die Treffer für die Caps erzielten Neuzugang Corey Tropp (6. Min., PP1) sowie Eigenbau-Stürmer Alexander Maxa (23. Min.). Kommenden Mittwoch steigt in Znaim der zweite Pre-Season-Test. Dann geht es – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – gegen HK Mountfield aus Tschechien (17:00 Uhr).

Head-Coach Dave Barr setzt in seinem ersten Line-Up der neuen Saison auf 15 Österreicher und sieben ausländische Kräfte. Acht Spieler davon stammen aus dem Wiener Silver Capitals-Nachwuchs. Mit Alexander Maxa (22 Jahre) und Lukas Pohl (20 Jahre) stehen zwei Eigenbau-Cracks überhaupt zum ersten Mal im Profi-Line-Up der Caps. Im Tor setzt Barr auf das österreichische Team-Tormann-Duo Bernhard Starkbaum und David Kickert. Ersterer beginnt als Starting-Goalie.

Nach nur zwei gemeinsamen Trainingseinheiten unter Neo-Head-Coach Dave Barr, benötigen die spusu Vienna Capitals im ersten Pre-Season-Spiel der neuen Saison natürlich Zeit, um ihre Linien zu finden. Österreichs Hauptstadtklub versucht vom Start weg Druck zu machen. Das erste Powerplay der Gäste aus Wien führt gleich zur Führung. Neuzugang Corey Tropp zieht aus dem hohen Slot zentral ab und die Scheibe flitzt zum 1:0 für die Caps über die Linie (6. Min., PP1). Der HC Slovan Bratislava, vertreten in der slowakischen Extraliga, kommt danach fortan öfters gefährlich vor das Tor von Goalie Bernhard Starkbaum. Der Routinier ist mehrmals gefordert, kann allerdings mit guten Aktionen den Gegentreffer verhindern – u.a. bei einem Turn-Over, im Zuge dessen ein Slowake versucht Starkbaum am kurzen, linken Eck zu überlisten (10. Min.). Wiens Linien harmonieren zunehmend besser. Ein Distanzschuss von Comeback-Captain Mario Fischer flattert über das Tor (13. Min.). Kurz darauf probiert es Youngster Patrick Antal, der nach einer Armverletzung (erlitten vor den vergangenen Play-Offs 2021) sein Comeback feiert, mit einem Schuss von den linken Hashmarks (14. Min.). In Minute 15 jubelt der HC Slovan Bratislava dann aber über den Ausgleich. Daniel Gachulinec hämmert die Scheibe von der blauen Linie zum 1:1 ins Netz (15. Min.). In der Folge scheitert Brody Sutter, nach einem dynamischen Alleingang, an Slovan-Goalie Samuel Hlavaj. Auf der anderen Seite verhindert Starkbaum, zwei Sekunden vor Drittelende, mit einer guten Tat aus kurzer Distanz den Rückstand (20. Min.).

Die spusu Vienna Capitals starten gut in den Mittelabschnitt. Neuzugang Christof Kromp lässt bei einem Alleingang im hohen Slot einen Slowaken aussteigen. Der anschließende Schuss fällt aber zu schwach aus, um Bratislava Goalie Hlavaj in Schwierigkeiten zu bringen (22. Min.). Kurz darauf ist die abermalige Führung der Gäste aus Wien amtlich. Alexander Maxa, zum ersten Mal im Profi-Line-Up der Caps, trifft zum 2:1 (23. Min.). Wenig später muss Verteidiger Phil Lakos auf die Strafbank. Im Powerplay stellt Ex-Salzburg-Stürmer Brent Harris postwendet auf 2:2 (24. Min., PP1). Die Hausherren haben Oberwasser, ziehen das Tempo an und wollen sich auch für die 0:5-Niederlage, in ihrem ersten Pre-Season-Test gegen die Bratislava Capitals vor drei Tagen, rehabilitieren. Die spusu Vienna Capitals sind folglich mehrheitlich mit Defensivarbeiten beschäftigt. Starkbaum ist bei einem Distanzschuss von Matt MacKenzie auf dem Posten (28. Min.). Zur Hälfte des Spiels rettet der 35-Jährige nach einem Turn-Over spektakulär gegen einen Bratislava-Crack. Rückkehrer David Kickert übernimmt danach den Job im Tor der spusu Vienna Capitals und sieht fast die Führung seines Teams. Neuzugang Matt Neal kann einen Querpass von rechts im Slot aus kurzer Distanz nicht verwerten (30. Min.). Bratislava macht’s dagegen besser. Andrew Yogan, letzte Saison noch im Jersey von Dornbirn, reagiert bei einem Abpraller am schnellsten und versenkt den Puck aus zwei Metern zur 3:2-Führung der Slowaken (31. Min.). Die spusu Vienna Capitals überstehen in der Folge eine Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Armin Preiser) unbeschadet, müssen aber in Minute 35 den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Rastislav Gaspar enteilt der Caps-Defensive und lässt Kickert im Eins-gegen-Eins keine Chance (4:2, 35. Min.).

Der Wiener im Tor der Hauptstädter vereitelt gleich zu Beginn des Schlussdrittels eine Chance der Slowaken (41. Min.). Auf der anderen Seite geht ein Distanzschuss von Fischer nur knapp am Tor vorbei (42. Min.). In Minute 46 hat Neal die Top-Chance auf den 3:4-Anschlusstreffer. Nach Vorlage von Jordan Caron fehlen bei seinem Versuch nur Zentimeter (46. Min.). In Minute 53 erhalten die spusu Vienna Capitals erneut ein Powerplay. Head-Coach Dave Barr nimmt, bei einem Bully im gegnerischen Drittel, zusätzlich noch Goalie Kickert vom Eis, um mit einer Zwei-Mann-Überzahl der Mannschaft im Finish noch einen Push für den nötigen Anschlusstreffer zu geben. Der Plan geht nicht auf. Milan Kytnar vollendet den Bullygewinn der Hausherren mit einem Empty-Net-Treffer zum 5:2 (53. Min., EN). Den Schlusspunkt setzt dann MacKenzie mit einem Powerplay-Tor zum 6:2 (54. Min., PP1). Die spusu Vienna Capitals haben danach noch zwei Chancen auf Ergebnis-Kosmetik. Sutter scheitert an Bratislava-Goalie Hlavaj, nach schönem Zusammenspiel mit Tropp (57. Min.). Prapavessis setzt einen Schuss von der blauen Linie im Powerplay knapp neben das Tor (59. Min.).

Die spusu Vienna Capitals verlieren somit ihren Auftakt in die Pre-Season 2021, nach einer 2:1-Führung, mit 2:6. Weiter geht’s am kommenden Mittwoch. Dann trifft das Team von Head-Coach Dave Barr in Znaim auf den HK Mountfield aus Tschechien.

HC Slovan Bratislava – spusu Vienna Capitals 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Tore HCS: Daniel Gachulinec (15. Min.), Brent Harris (24. Min., PP1), Andrew Yogan (31. Min.), Rastislav Gaspar (35. Min.), Milan Kytnar (53. Min., EN), Matt MacKenzie (54. Min., PP1)

Tore CAPS: Corey Tropp (6. Min., PP1), Alexander Maxa (23. Min.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #29 Bernhard Starkbaum | #70 David Kickert

1. Linie: #42 Alex Wall (A), #91 Charlie Dodero – #10 Patrick Antal, #19 Brody Sutter, #12 Corey Tropp

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #50 Mario Fischer © – #37 Christof Kromp, #9 Matt Neal, #57 Jordan Caron

3. Linie: #2 Lukas Piff, #7 Matt Prapavessis – #11 Sascha Bauer, #55 Alexander Maxa, #96 Niki Hartl

4. Linie: #25 Lukas Pohl, #4 Phil Lakos (A) – #23 Fabio Artner, #22 Valentin Ploner, #3 Armin Preiser

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals: „Es war unser erstes Spiel in der neuen Saison. Da müssen sich die Spieler erst finden. Für Bratislava war es bereits die zweite Partie. Die Slowaken spielten kompakt als Team, arbeiteten hart über 60 Minuten. Meine Mannschaft hatte gute Momente und Ansätze. Das hat mir gefallen und stimmt mich natürlich positiv. Klar ist allerdings: Wir müssen uns deutlich steigern. Jetzt gilt es in den kommenden Trainingseinheiten – wir hatten ja bislang nur zwei – weiter an unserem System zu arbeiten und als Mannschaft zusammenzuwachsen.“