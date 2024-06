Vienna Capitals: Neues Vorstandsteam formiert

Wien. (PM Capitals) Dem EV spusu Vienna Capitals steht eine neue Ära bevor! In den vergangenen Monaten formierten die Geschäftsführer, Lukas Garhofer und Patrick...

In den vergangenen Monaten formierten die Geschäftsführer, Lukas Garhofer und Patrick Wondra, hinter den Kulissen gemeinsam mit Hans Schmid in einer Vielzahl an Gesprächen ein schlagkräftiges Vorstandsteam, welches im Rahmen einer Generalversammlung des Vereins Ende Juni noch bestätigt werden muss, aber schon jetzt das volle Vertrauen des bisherigen Vorstands und von Hans Schmid genießt. Der Vereinsvorstand wird von vier auf sechs Mitglieder erweitert, der Unternehmer und Sportmanager Martin Reiss wird ihm als Präsident vorstehen. Neben dem bisherigen Vizepräsidenten Franz Kalla rückt Philipp Felsinger als weiterer Vizepräsident in den Vorstand auf.

Breit aufgestellter Vereinsvorstand

Neben Präsident Martin Reiss und den Vizepräsidenten Philipp Felsinger und Franz Kalla kommt auch Stefan Braun neu hinzu. Der Chief Procurement Officer der ÖBB-Holding AG, ist in der neu geschaffenen Rolle als Vorstandssprecher Teil des Vereinsvorstands. Der neue Vorstand ist bereits seit einigen Wochen in alle Planungen die kommende Saison betreffend eingebunden und steht regelmäßig in Kontakt mit den Geschäftsführern. Bei der noch ausständigen Bestätigung des neuen Vorstands im Rahmen der Generalversammlung Ende Juni handelt es sich nur noch um einen Formalakt.

„Ich kann mir keine bessere Zusammensetzung für den zukünftigen Vorstand unserer Caps vorstellen, als die nunmehr gebildete Gruppe an verschiedenen Charakteren, welche die Leidenschaft zum Eishockey und zu den Caps eint. Daher bin ich überzeugt davon, dass dieser neue Vorstand, zusammen mit den überaus professionellen Geschäftsführern, die Caps in eine sehr erfolgreiche Zukunft führen wird. Es haben sich in den vergangenen Jahren einige wesentliche Aufgaben herauskristallisiert, die zu lösen waren, um den Verein für die Zukunft gut aufzustellen und eine Übergabe an die nächste Generation zu ermöglichen. Neben der Bildung eines neuen Vorstandes war dies auch, die Arenatechnik und Infrastruktur so zu erneuern, dass ein sicherer Betrieb für die nächsten Jahrzehnte garantiert werden kann. Ansonsten wäre ein professioneller Profi- und Nachwuchsbetrieb, aber auch ein Großteil des Wiener Breitensports auf Eis, kaum möglich. Es ist uns in den vergangenen Monaten gelungen, all dies abzusichern, auch wenn die Umsetzung teilweise noch etwas dauern wird. Dank möchte ich dahingehend insbesondere der Stadt Wien für ihr Bekenntnis zu den Caps und Eissport insgesamt in Wien aussprechen“, sagt Hans Schmid in einem ersten Statement.

Neo-Präsident mit beeindruckendem Netzwerk

Der in Prag geborene und in der Schweiz aufgewachsene Martin Reiss wird Ende Juni bei der Vollversammlung des EV spusu Vienna Capitals zum Nachfolger von Hans Schmid ernannt werden. Reiss ist seit den 1980er-Jahren im Sportmarketing tätig und ist u. a. Gründer sowie Geschäftsführer von Allsport Promotion mit Hauptsitz, neben weiteren Büros in europäischen Großstädten, direkt in Wien. Darüber hinaus fungierte der designierte Präsident, der über ein beachtliches, internationales Netzwerk in Sport und Wirtschaft verfügt, als Manager für etliche Stars aus Tennis, Skisport und Formel 1. Außerdem spielte Martin Reiss bis in seine Jugend in der Schweiz selbst Eishockey auf höchstem Niveau und steht dem Sport somit sehr nahe.

„Noch vor einigen Monaten habe ich weder daran gedacht noch hätte ich mir träumen lassen, Präsident der Capitals in dieser wunderschönen Stadt zu werden. Anlässlich einer Kooperation, welche wir letzte Saison für die Capitals eingefädelt haben, fing ich an, mich mehr damit zu beschäftigen, wie ich behilflich sein könnte, die Vermarktungsstrukturen der Caps auszubauen und mich viel mit den Geschäftsführern darüber zu unterhalten. Dann kam das Thema eines Engagements im zukünftigen Vorstand auf und nach vielen inspirierenden Gesprächen mit Hans Schmid und meinen zukünftigen Vorstandskollegen gab es für mich im Grunde keine andere Möglichkeit mehr, als die Funktion des Präsidenten zu übernehmen. Ich weiß und mir ist absolut bewusst, in welch große Fußstapfen, die Hans hinterlässt, wir jetzt treten werden. Es ist mir eine Ehre mithelfen zu dürfen, das große Werk des Hans Schmid mit dem großartigen Team an Mitarbeitern und dem neuen Vorstand weiter gut zu führen, zu behüten und vielleicht mit neuen Impulsen zu versehen“, so der designierte Capitals-Präsident Martin Reiss.

Neuer Vizepräsident schon lange im Verein tätig

Der 1974 geborene Philipp Felsinger wird neben Franz Kalla als Vizepräsident der spusu Vienna Capitals fungieren. Der 50-Jährige leitet in sechster Generation das erfolgreiche Straßenbauunternehmen Asphalt Felsinger. Seit über fünf Jahren engagiert sich der leidenschaftliche Sportler und Eishockey-Aficionado, neben seinen Sponsoringaktivitäten, welche bereits viel früher starteten, intensiv bei den spusu Vienna Capitals. Asphalt Felsinger ist vor einigen Jahren zudem zum Premium Partner der spusu Vienna Capitals aufgestiegen. Seit Februar 2023 agiert Philipp Felsinger als Vorsitzender des Beirats für Nachwuchsarbeit, Infrastruktur und Soziales. Diese Rolle wird der Familienvater im Zuge seiner Amtsübernahme als Vizepräsident der spusu Vienna Capitals zurücklegen.

„Ich freue mich sehr auf meine Vorstandstätigkeit und die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen. Es wird unsere Aufgabe sein, langfristig und nachhaltig das Flaggschiff und Aushängeschild des Wiener Spitzeneishockeys auf Kurs zu halten und unserem Anspruch, immer besser zu werden, gerecht zu werden. Wie viele wissen, liegt mir insbesondere unser Nachwuchs sehr am Herzen. Mein besonderer Dank gilt einerseits Franz Kalla für seine erbrachten Leistungen aber vor allem auch, dass er nach Ende seiner hauptberuflichen Tätigkeit den Caps auch weiterhin ehrenamtlich im Vorstand zur Verfügung steht und andererseits vor allem Hans Schmid für die jahrzehntelange Aufbauarbeit der Organisation spusu Vienna Capitals und das nun von ihm entgegengebrachte Vertrauen in seine Nachfolger“, erklärt der designierte Capitals-Vizepräsident Philipp Felsinger.

Einheitlicher Auftritt in der Öffentlichkeit

Stefan L. Braun, hauptberuflich Chief Procurement Officer der ÖBB-Holding AG und langjähriger Caps-Sympathisant, wird in seiner ehrenamtlichen Funktion als Vorstandssprecher das oberste Gremium des EV spusu Vienna Capitals nach außen repräsentieren.

„Als langjähriger Verbündeter der Caps freue ich mich sehr, nun Teil des neuen Vorstandsteams zu sein und meine wirtschaftliche Expertise einbringen zu können. Die Vision des Vereins ist absolut überzeugend und unsere Fans sind einfach Weltklasse. Der Verein wird hart daran arbeiten, den sportlichen Erfolg zurück nach Wien zu bringen. Go Caps Go!“, so Stefan Braun, zukünftiger Vorstandssprecher.

Vorstellung noch vor Saisonstart

Wie bereits einleitend erwähnt, wird eine Generalversammlung des Vereins erfolgen, welche neben anderen Themen auch die Wahl des neuen Vorstands auf der Tagesordnung haben wird. Nach der finalen Bestätigung des Vorstandsteams wird es spätestens Anfang September, also vor dem Start der neuen ICE-Saison, eine Pressekonferenz geben, im Rahmen derer sich die Mitglieder des Vorstands der Öffentlichkeit vorstellen und die Ziele für die kommenden Jahre präsentieren werden.