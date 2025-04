Vienna Capitals nehmen Verteidiger Raphael Wolf unter Vertrag

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verpflichteten mit Raphael Wolf einen Verteidiger mit Gardemaß.

Der 199 Zentimeter große und 101 Kilogramm schwere Abwehrspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim zweifachen Meister. Wolf, der über Erfahrung aus 366 Einsätzen in der win2day ICE Hockey League, 17 Länderspielen und einer WM-Teilnahme verfügt, spielte zuletzt für die Steinbach Black Wings Linz.

Der gebürtige Salzburger Raphael Wolf erlernte den Eishockeysport in seiner Heimatstadt. Der Linksschütze durchlief die Nachwuchsabteilung des EC Red Bull Salzburg, sein Debüt auf höchstem Niveau feierte Wolf in der Spielzeit 2017/18 bei den Dornbirn Bulldogs. Der Verteidiger absolvierte zwei Spielzeiten im Trikot des DEC, ehe zur Saison 2019/20 erstmals der Wechsel zu den Steinbach Black Wings Linz erfolgte. In der Stahlstadt erlebte der Abwehrriese, dessen Fokus spielerisch auf der Defensive liegt, seinen punktbesten Grunddurchgang, in dem er in 45 Spielen 12 Punkte (5 Tore + 7 Assists) verzeichnete. In der Spielzeit 2020/21 folgte ein Intermezzo im Trikot des VSV.

Vor der Saison 2021/22 wechselte Wolf nach Linz zurück, wo er in den vergangenen vier Spielzeiten wichtiger Bestandteil der Defensive war. Mit den Oberösterreichern erreichte der gebürtige Salzburger in dieser Saison das Halbfinale der win2day ICE Hockey League. Wolf verzeichnete in der Spielzeit 2024/25 inklusive Playoffs insgesamt 15 Punkte (2 Tore + 13 Assists), was die offensiv produktivste Saison in der Karriere des 199 Zentimeter großen Defensivspezialisten darstellt. In der höchsten österreichischen Spielklasse absolvierte der 29-Jährige bislang 366 Spiele, 218 davon für Linz. Wolf nahm im Jahr 2019 mit dem österreichischen Nationalteam an der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei teil. Der Verteidiger trug das rot-weiß-rote Trikot bislang in insgesamt 17 Herren-Länderspielen.

Statement Raphael Wolf „Der Wechsel zu den Vienna Capitals ist ein Neustart, auf den ich mich sehr freue. Ich habe hohe Erwartungen an meine Zukunft in Wien, gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass es für den Verein sportlich wieder bergauf geht. Die Vienna Capitals waren für mich stets ein unangenehmer Gegner, wo man einen hohen Preis zahlen musste, um zu gewinnen. Genauso möchte ich auch für die Caps agieren. Ich werde mich wie schon in Linz voll reinhauen, vor dem eigenen Tor die Arbeit machen und Härte einbringen. Wien hat es verdient, dass gutes Eishockey gespielt wird. Mir ist es ein Anliegen, dass ich den Capitals dabei helfe, erfolgreich zu sein. Die großartigen Fans in Wien sollen stolz auf ihre Mannschaft sein können und gerne in die STEFFL Arena kommen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir wollten mit der Verpflichtung von Raphael Größe in die Mannschaft bringen. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Defensive mit seinem Spielstil Stabilität verleihen wird. Er hat eine gute Saison in Linz gespielt, er passt perfekt in unser Konzept für die kommenden Jahre. Dementsprechend freuen wir uns, dass er ab nächster Saison für die Capitals aufs Eis gehen wird.“

Steckbrief Raphael Wolf

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 29.12.1995

Alter: 29 Jahre

Größe: 199 cm

Gewicht: 101 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

