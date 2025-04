Vienna Capitals nehmen Senna Peeters unter Vertrag

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verpflichteten Angreifer Senna Peeters.

Der 22-Jährige unterschrieb in der Donaustadt einen Einjahresvertrag. Peeters verbrachte die vergangene Spielzeit beim EC-KAC, davor sorgte der in Belgien geborene Österreicher im Trikot des HC TIWAG Innsbruck für Furore.

Senna Peeters wurde am 14. Juni 2002 im belgischen Deurne geboren. International fällt auch die Vita des 22-Jährigen aus. Das Eishockeyspielen erlernte der Angreifer in seinem Heimatland, in Deutschland, Österreich und den USA. Peeters spielte auf höchstem Juniorenniveau in der QMJHL für die Halifax Mooseheads. In der Saison 2019/20 markierte der Rechtsschütze in 57 Spielen 33 Punkte (23 Tore + 10 Assists). Bei der U20-1A-Weltmeisterschaft 2020 hatte Peeters, der seit 2019 österreichischer Staatsbürger ist, mit sechs Scorerpunkten (3 Tore + 3 Assists) großen Anteil am Aufstieg der rot-weiß-roten Equipe in die Top-Gruppe. Die Saison 2020/21 begann der gebürtige Belgier bei der U20-Mannschaft des schwedischen Topklubs Rögle BK. Nach sechs Ligaspielen mit acht Punkten (7 Tore + 1 Assist) setzte Peeters die Spielzeit wieder bei den Mooseheads fort, wo in 16 Spielen 18 Punkte (8 Tore + 10 Assists) folgten. Seine finale Saison in Halifax warf 17 Torbeteiligungen (5 Tore + 12 Assists) ab. In 107 Spielen für die Mooseheads verzeichnete Peeters insgesamt 68 Punkte (36 Tore + 32 Assists).

Zur Saison 2022/23 wechselte Peeters zum HC TIWAG Innsbruck in die win2day ICE Hockey League. In seiner ersten Saison im Profieishockey erreichte der gebürtige Belgier mit den Haien den dritten Grunddurchgangsrang, ehe im Viertelfinale das Aus gegen die Vienna Capitals erfolgte. In der Spielzeit 2023/24 markierte Peeters in 41 Grunddurchgangsspielen 38 Punkte (16 Tore + 22 Assists). Nur fünf andere Österreicher konnten mehr Torbeteiligungen verzeichnen. Im Segment der U22-Scorer war Peeters überhaupt unübertroffen. Die abgelaufene Saison verbrachte der 22-Jährige beim EC-KAC. Für die Rotjacken, mit denen der gebürtige Belgier das Finale erreichte, verzeichnete Peeters 15 Punkte (7 Tore + 8 Assists) in 39 Grunddurchgangsspielen. In insgesamt 125 Grunddurchgangsspielen der win2day ICE Hockey League markierte der Angreifer 70 Punkte (31 Tore + 39 Assists). Besonders gegen die Vienna Capitals spielte Peeters stets groß auf. Gegen seinen nunmehrigen Arbeitgeber markierte der Angreifer 15 Punkte (8 Tore + 7 Assists) in 16 Spielen. Allein in der STEFFL Arena verzeichnete Peeters zehn Punkte (6 Tore + 4 Assists) in neun Begegnungen. Für die österreichische Herren-Nationalmannschaft absolvierte Peeters indes 16 Länderspiele.

Statement Senna Peeters „Ich bin super happy darüber, dass ich in der kommenden Saison Teil der Capitals-Organisation sein werde. Nach einem Jahr, in dem ich viel gelernt habe, ist das eine tolle Möglichkeit für mich. Ein Playoff-Finale zu spielen ist etwas sehr Spezielles, das ist auch etwas, was ich mit den Capitals erleben möchte. Ich freue mich sehr auf die STEFFL Arena. Die Fans in Wien sind nicht nur sehr leidenschaftlich, dort habe ich in der Vergangenheit stets gute Leistungen abgeliefert. Daran möchte ich nun im Caps-Jersey anschließen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Senna hat in dieser Liga sein großes Potenzial bereits unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit ihm wollen wir dieses in Wien wieder zur Entfaltung bringen. In der vergangenen Saison hat sein Spiel eine weitere Facette hinzugewonnen. Er ist ein Stürmer mit hohen eisläuferischen Fähigkeiten, der mit einem sehr ausgeprägten Schuss ausgestattet ist und unserer Offensive sehr guttun wird.“

Steckbrief Senna Peeters

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 14.06.2002

Alter: 22 Jahre

Größe: 185 cm

Gewicht: 87 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich/Belgien

