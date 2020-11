Vienna Capitals mit Superbrands Award ausgezeichnet

Anzeige Wien. (PM Capitals / EM) Die Vienna Capitals freuen sich über eine ganz besondere Auszeichnung. Die Bundeshauptstädter wurden zum dritten Mal in ihrer...

Wien. (PM Capitals / EM) Die Vienna Capitals freuen sich über eine ganz besondere Auszeichnung. Die Bundeshauptstädter wurden zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte, als einziger Eishockey-Klub Österreichs, vom Superbrands Austria Brand Council, bestehend aus FachexpertInnen und BranchenkennerInnen, als Superbrand für 2020/2021 gewählt.

Diese Ehrung verdeutlicht, dass die Marke Vienna Capitals in Österreich bekannt ist, geschätzt wird und Kunden bzw. GeschäftspartnerInnen die Sicherheit bietet, hervorragende Qualität zu erhalten. Weiters belegt sie einen messbaren Unterschied der Marke zu den Mitbewerbern und dient als Bestätigung, dass die Vienna Capitals ein innovativer und erfolgreicher Player in Österreich sind.

„Im Namen der internationalen Superbrands Organisation gratuliere ich den Vienna Capitals recht herzlich zu dieser Auszeichnung. Vor allem jenen Personen wie Spielern, Trainern, Management, Fans und Sponsoren, die diese hervorragende Marke aufgebaut haben und konstant weiterentwickeln. Eine außergewöhnliche Leistung, mit der die Marke Vienna Capitals zum Kreis der stärksten Marken Österreichs zählt“, richtet András Wiszkidenszky, Regionaldirektor, Superbrands CE, seine Glückwünsche an die Vienna Capitals.

„Auszeichnung macht uns stolz“

In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK Austria wurden Verbraucher in Österreich in einer umfassenden Studie nach ihren Lieblingsmarken befragt. Infolgedessen bewerteten das Superbrands Brand Council sowie ein unabhängiges Expertengremium die erhobenen Marken und wählten sie – anhand einer Vielzahl an Kriterien – in einem weiteren Schritt zu Superbrands. „Diese Auszeichnung zum dritten Mal zu erhalten, erfüllt uns natürlich mit Stolz. Der Award spiegelt auch die Attraktivität der Vienna Capitals als Werbepartner für Sponsoren wider“, so Franz Kalla, General Manager der Vienna Capitals.

Fan-Magnet der Liga

Neben der Auszeichnung, für die keine Bewerbung möglich ist, untermauerten auch die Zuschauerzahlen der Vienna Capitals in der Corona-bedingt abgebrochenen Saison 2019/2020 erneut die Zugkraft des Hauptstadtklubs. Mit einem Schnitt von 5.000 Fans pro Heimspiel waren die Caps wieder der Magnet der Liga. In absoluten Zuschauer-Zahlen mussten sich die Donaustädter im Wien-Vergleich nur dem SK Rapid Wien geschlagen geben. „Das positive Eishockey-Image gepaart mit der Attraktivität der Caps als Werbepartner dient Unternehmen als ideale Plattform. Action und Spannung auf dem Eis, ein moderner Hospitality-Bereich auf zwei Ebenen sowie maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten sorgen für einen perfekten Mix für zielgruppengerechte Marketingaktivitäten“, erklärt Patrick Wondra aus der Abteilung Marketing | Recht der Vienna Capitals.

Über die Vienna Capitals

Die Vienna Capitals wurden im Jahr 2001 gegründet und feiern in der aktuellen Saison 2020/2021 ihr 20-jähriges Jubiläum. Neben zwei Meistertiteln (2004/2005, 2016/2017) stehen noch drei Vize-Meistertitel auf der Visitenkarte des drittgrößten Sportvereins in Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Heimstätte der Caps ist die 7.022 Zuschauer fassende Erste Bank Arena in Wien-Donaustadt. International sind die Gelb-Schwarzen seit Jahren in der Champions Hockey League Stammgast.

Über Superbrands International

Vor etwa 25 Jahren wurde das Superbrands Programm in Großbritannien von Marketing- und Kommunikationsexperten eingeführt. Diese setzten sich zwei Ziele: Außerordentlich starke Marken sollten ins Rampenlicht gerückt werden und darüber hinaus sollten sich andere Marktteilnehmer daran ein Beispiel nehmen können, um für die eigene Marke zu lernen. Seither ist das Programm weltweit beliebt. In 90 Ländern, verteilt auf alle fünf Kontinente, ist die Auszeichnung zu einem Superbrands etwas Besonderes. Das Brand Council spielt eine Schlüsselrolle und hat eine entsprechend hohe Verantwortung in jedem Land, in dem Superbrands aktiv ist. Es werden nur Personen in das Gremium aufgenommen, die als hoch spezialisierte Experten des Faches identifiziert werden konnten.

Superbrands Organisation

Die Superbrands Organisation gilt als die angesehenste Autorität auf dem Gebiet der Markenauszeichnung. Als Superbrands gelten jene Marken, die im jeweiligen Marktsegment oder im Markt insgesamt ein sehr gutes Image aufgebaut haben und im Vergleich zu den Mitbewerbern der Öffentlichkeit konkrete oder zumindest wahrnehmbare Vorteile bieten. Seit seiner Gründung 1984 in Großbritannien hat das Projekt weltweite Bekanntheit erlangt und der Superbrands Award ist heute als besondere Auszeichnungen anerkannt. Die Auswahl und Bewertung der jeweiligen Marken erfolgt übrigens in nahezu 90 Ländern nach den gleichen Regeln.

Auswahlverfahren

Die Auszeichnung der Superbrands eines Landes basiert auf einem umfangreichen Auswahlverfahren. Als eine „Superbrand“ kann man sich weder bewerben noch anmelden. In Österreich etwa werden die B2B-Marken zuerst vom Bonitätsdienstleister Bisnode D&B vorselektiert und danach vom Superbrands Austria Brand Council, einem Expertengremium, abschließend bewertet. Die B2C-Marken wiederum werden vom Marktforschungsinstitut GfK vorausgewählt und danach in einer bundesweiten Umfrage der Bevölkerung zur Bewertung vorgelegt. Daraufhin entscheidet wiederum das Brand Council von Superbrands Austria über die endgültige Reihung der B2C-Marken. Als krönenden Abschluss des Verfahrens erhalten die B2B-Marken und die B2C-Marken dann den Titel „Superbrands“ zugesprochen.Objektiver als das Superbrands Programm kann also so ein Markenwettbewerb gar nicht ablaufen!

Superbrands Austria

Seit 2013 bewertet das international bekannte Programm von Superbrands auch wieder die besten Marken Österreichs. Seit 2014 werden sie begehrten Markensiegel nicht nur an die Konsumentenmarken (B2C) verteilt, sondern auch an die Businessmarken (B2B). Letztere sind naturgemäß weniger und zumeist nur einem Fachpublikum bekannt, während hingegen die Vielzahl an Konsumentenmarken weiten Teilen der Bevölkerung geläufig ist. Die am stärksten am Markt vertretenen Marken der einzelnen Sektoren – des Verbraucher- wie des Business-Bereiches – werden als Superbrands gekürt und können sich danach gegenüber den Mitbewerbern an vorderster Stelle positionieren. Mit der genannten Auszeichnung hat sich die weltweite Superbrands Organisation zur Aufgabe gemacht, alljährlich den profiliertesten Marken die Ehre zur erweisen – für deren Arbeit, ihre Performance und den Markenaufbau. Geschäftspartner und Konsumenten gleichermaßen sollen über deren Leistung auf breiter Basis informiert werden. Mit diesem Ziel, die teilnehmenden Marken vor den Vorhang zu holen, geht für die Superbrands auch ein umfangreiches Vermarktungsprogramm einher!

