Vienna Capitals kreieren Perspektivkader

Wien. (PM Capitals) Der Nachwuchsbereich der Vienna Capitals erfreut sich regen Zuspruchs von Kindern und Jugendlichen.

Rund 400 Spielerinnen und Spieler gehören den Nachwuchsteams des EAC Junior Capitals und der Vienna Capitals mittlerweile an. Ein langfristiges Ziel der Capitals-Organisation ist es, die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchsbereich und Profimannschaft zu erhöhen. Teil dieser Mission ist die Etablierung eines Perspektivkaders. Dieser besteht vorerst aus sieben Akteuren, die in der kommenden Spielzeit hauptsächlich für das U20-Team auflaufen werden, aber in den Trainingsbetrieb des Profiteams eingebaut sind und bei Bedarf auch in der win2day ICE Hockey League zum Einsatz kommen werden.

Der 19-jährige Angreifer Lukas Zach-Kiesling ist der Perspektivspieler mit der meisten Erfahrung auf Profiniveau. In der Vorsaison kam der gebürtige Wiener zu 27 Einsätzen in der win2day ICE Hockey League und verzeichnete dabei zwei Punkte (1 Tor + 1 Assist). Der 18-jährige Stürmer Lukas Felsinger wurde bei den Capitals ausgebildet und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 32 Pflichtspiele in den vom ÖEHV ausgerichteten U18- bzw. U20-Ligen und verzeichnete dabei 35 Punkte (16 Tore + 19 Assists). Ebenfalls Teil des Perspektivkaders ist der 19-jährige Defender Rene Goldschmidt, der den Großteil seiner Ausbildung bei den Capitals genoss. Der 17-jährige Verteidiger Florian Brunner kam in der Vorsaison bereits 18 Mal für das U20-Team der Vienna Capitals zum Einsatz. Neu in der Capitals-Organisation ist der ebenfalls 17-jährige Verteidiger Robin Stöckl. Der Abwehrspieler, der in der Vorsaison acht U18-Länderspiele bestritt, sammelte in den vergangenen beiden Jahren in Nordamerika Erfahrung. Lukas Wieselthaler, der 19-jährige Sohn des ehemaligen Caps-Verteidigers Leopold Wieselthaler, kehrt nach Lehrjahren in Salzburg und Finnland in seine Geburtsstadt zurück. Ebenfalls Teil des Perspektivkaders ist der 18-jährige Tormann Lennox Setzinger. Der Sohn von Ex-Caps-Angreifer Oliver Setzinger durfte bereits in den vergangenen Jahren mit dem Profiteam trainieren und als Backup Profiluft schnuppern.

In der kommenden Saison treten die Vienna Capitals mit Mannschaften in den vom ÖEHV ausgetragenen U20i-, U18i- und U16-Ligen an. Dazu kommen etliche Begegnungen und Turniere in Tschechien. Alle Juniorenteams, die in den ÖEHV-Ligen an den Start gehen, werden von Head-Coaches mit A-Lizenz trainiert.

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Der Nachwuchsbereich hat innerhalb der Capitals-Organisation einen hohen Stellenwert. Wir investieren viel, um dem Publikum auch in der Zukunft einheimische, im Verein ausgebildete Spieler präsentieren zu können. Die Akteure, die unserem Perspektivkader angehören, sind Spieler, die in ihrer Gesamtheit bereit sind, ihre ersten Schritte im Profibereich zu setzen, beziehungsweise diese bereits gesetzt haben, im Fall von Lukas Zach-Kiesling. Dieser Perspektivkader ist kein starres Konstrukt, im Verlauf der Saison können jederzeit auch andere Nachwuchsspieler dazukommen, sollten sie dazu bereit sein. Die Spieler des Perspektivkaders verleihen der Profimannschaft in den Trainings und gegebenenfalls im Spielbetrieb deutlich mehr Kadertiefe. Es ist unsere Zielsetzung, Spieler aus unserem Nachwuchs in den Profibetrieb zu befördern, das ist für die Zukunft unabdingbar. Darüber hinaus profitieren wir weiterhin von der Möglichkeit, Spieler an unseren Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären verleihen zu können. Dort sind sie Teil einer Top-Organisation der Alps Hockey League und können auf hohem Niveau wertvolle Eiszeit sammeln.“

189 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht