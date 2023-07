Vienna Capitals kooperieren mit Zeller Eisbären

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals vereinbaren eine langfristige Kooperation mit dem EK Die Zeller Eisbären aus der Alps Hockey League. Unter anderem...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals vereinbaren eine langfristige Kooperation mit dem EK Die Zeller Eisbären aus der Alps Hockey League.

Unter anderem werden ab der kommenden Saison im Zuge der Zusammenarbeit vielversprechende Talente der Wiener beim österreichischen Meister der Alps Hockey League zu wichtiger Spielpraxis kommen.

Quartett wird verliehen

Zwischen den spusu Vienna Capitals und dem EK Die Zeller Eisbären wurde ein umfangreiches Konzept inklusive Stufenplan auch über die Saison 2023/24 hinaus erstellt. Beide Vereine haben sich schon in der Vergangenheit der Entwicklung qualitativer österreichischer Spieler verschrieben, die vereinbarte Partnerschaft bietet sowohl den spusu Vienna Capitals als auch dem EK Die Zeller Eisbären neue Möglichkeiten, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. In einem ersten Schritt werden ein Torhüter, ein Verteidiger und zwei Stürmer fix in Zell am See stationiert. Das Quartett, bestehend aus Lorenz Widhalm, Stephan Rossmann, Leon Widhalm und Nils Granitz, wird ab 7. August um einen Stammplatz im Line-Up der Pinzgauer kämpfen. Alle vier Akteure können bereits auf Einsätze in der win2day ICE Hockey League zurückblicken, in der Vorsaison kamen die Widhalm-Zwillinge, Rossmann und Granitz hauptsächlich in der U20-Mannschaft der Capitals zum Einsatz. Alle vier Spieler stehen weiterhin bei den spusu Vienna Capitals unter Vertrag und schließen sich dem österreichischen Meister der Alps Hockey League auf Leihbasis an.

Weitere Spielertransaktionen möglich

Über diese Akteure hinaus können noch weitere Spieler aus dem U20-Kader der spusu Vienna Capitals in den Kader der Zeller Eisbären leihweise befördert werden. U24-Spieler aus dem Profiteam der Wiener können außerdem temporär in Zell am See zum Einsatz kommen, um Spielpraxis zu erhalten. Sollte es im Alps-Hockey-League-Kader der Eisbären zu namhaften Ausfällen kommen, könnten U24-Akteure der Wiener kurzzeitig für den EKZ auflaufen. Sämtliche Spielertransaktionen werden nur in partnerschaftlicher Übereinkunft zwischen den beiden Vereinen erfolgen. Die beschlossenen Maßnahmen stellen nur die ersten Schritte einer langfristig ausgelegten, in weiterer Zukunft vertieften Zusammenarbeit dar.

EKZ-Geschäftsführer Schwarz: Großer Mehrwert für beide Parteien

„Ehrlicherweise pflegen wir zu den spusu Vienna Capitals, speziell aber zu deren GM Franz Kalla schon seit längerer Zeit eine wertschätzende und sehr gute Kommunikation. Wenn man den „Wiener-Anteil“ an Spielern unter den österreichischen Vereinen in der Alps Hockey League sowie bei uns in Zell am See betrachtet, dann spricht dies absolut für die Qualität und Arbeit, die in Wien geleistet wird. Die Zusammenarbeit wird speziell mittel- und langfristig für beide Parteien einen großen Mehrwert ergeben. Wir haben einen detaillierten Kaderplan auserkoren, wo wir Jahr für Jahr Spieler aus der Caps-Akademie in unser Konstrukt einbauen werden, speziell aber ab der zweiten gemeinsamen Spielzeit. Wir wollen jede Saison neues, frisches Blut in unserer Mannschaft implementieren und immer einen guten Mix sowie einen gesunden Konkurrenzkampf in unserem Kaderkonstrukt haben. Die spusu Vienna Capitals sind hier, was Professionalität und Qualität betrifft unter den Mannschaften, die aktuell kein Farmteam besitzen, die klare Nummer eins in Österreich. Jeder Spieler, der nach Zell am See / Kaprun kommt, muss wissen, dass wir einen großen Kader haben und es ein Privileg ist, der Eisbären-Organisation anzugehören. Wir freuen uns auf diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, die vor allem mittel- und langfristig für beide Parteien einen großen Mehrwert ergeben wird. Bei den oben genannten Spielern handelt es sich um super österreichische Spieler, die enormes Potenzial in sich haben. Auch die Tatsache, dass der Großteil jener Cracks in der U20-Meisterschaft zum Einsatz kommen kann, ist für deren Entwicklung enorm wichtig“, so Patrick Schwarz, Geschäftsführer des EK Die Zeller Eisbären.

Caps-GM Kalla: Alle Seiten werden von Kooperation profitieren

„Die vereinbarte Kooperation zwischen den spusu Vienna Capitals und dem EK Die Zeller Eisbären stellt für alle Seiten eine Partnerschaft mit Mehrwert dar. Einerseits kann der EKZ auf vielversprechende junge Wiener Talente zurückgreifen, die in der Alps Hockey League eine gute Rolle spielen werden. Andererseits können Spieler, die nicht mehr für die U20-Mannschaft spielberechtigt sind bzw. dieser entwachsen sind, wichtige Spielpraxis sammeln. Lorenz Widhalm, Stephan Rossmann, Leon Widhalm und Nils Granitz sind Spieler, die schon in der win2day ICE Hockey League zum Einsatz gekommen sind und bei uns eine Perspektive haben. Wir gehen davon aus, dass sich diese Spieler in Zell am See prächtig entwickeln können und beide Seiten auch über die kommende Saison hinaus von dieser langfristigen Kooperation profitieren werden“, sagt Franz Kalla, General Manager der spusu Vienna Capitals.

