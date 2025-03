Vienna Capitals holen Marco Richter zurÃ¼ck

Wien. (PM Capitals) Marco Richter kehrt zu den Vienna Capitals zurück.

Der 29-jährige Wiener, der schon in der Saison 2020/21 für den Hauptstadtverein auflief, unterschrieb in der Bundeshauptstadt einen Kontrakt über die kommenden zwei Spielzeiten. Richter kommt mit der Erfahrung von 428 Spielen in Österreichs höchster Spielklasse in die Donaustadt zurück. In den vergangenen vier Spielzeiten war der Angreifer für den EC iDM Wärmepumpen VSV tätig.

Der in Wien geborene Marco Richter lernte in seiner Kindheit beim WEV das Eishockeyspielen. Über die Nachwuchsabteilungen von Linz und der Okanagan Hockey Academy ging es für den Angreifer im Jahr 2014 nach Nordamerika in die USHL zu den Madison Capitols. Im Sommer 2015 feierte Richter sein Debüt in der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft, die darauffolgende Spielzeit verbrachte der Wiener an der University of Connecticut. Zur Saison 2016/17 kehrte Richter nach Österreich zurück und schloss sich dem EC-KAC an. Für die Profimannschaft der Rotjacken absolvierte der Linksschütze bis 2020 insgesamt 208 Spiele, in denen 48 Punkte (22 Tore + 26 Assists) verbucht werden konnten. In der Saison 2018/19 gewann Richter mit den Klagenfurtern seinen ersten Meistertitel.

Gegner in der damaligen Finalserie war Richters späterer Arbeitgeber, die Vienna Capitals. Der Angreifer absolvierte die Saison 2020/21 in Diensten des zweifachen Meisters und legte seinen zu diesem Zeitpunkt besten Grunddurchgang in Österreichs höchster Eishockeyliga hin. In 48 Grunddurchgangsspielen für die Capitals verzeichnete Richter 21 Punkte (10 Tore + 11 Assists). Im Anschluss zog der Wiener zum EC iDM Wärmepumpen VSV weiter. Für die Adler absolvierte der Angreifer in den vergangenen vier Spielzeiten 179 Spiele, dabei markierte Richter 69 Punkte (31 Tore + 38 Assists). In der kürzlich abgeschlossenen Viertelfinalserie gegen den HCB Südtirol Alperia verzeichnete Richter drei Punkte (1 Tor + 2 Assists) und war einer der auffälligsten Akteure im VSV-Jersey. Im Laufe seiner bisherigen Karriere absolvierte der Wiener insgesamt 428 Spiele in Österreichs höchster Eishockeyliga. Dazu kommen 28 Auftritte im Nationalteam, zuletzt im November des Vorjahres beim Deutschland Cup.

Statement Marco Richter „Die Rückkehr zu den Vienna Capitals ist für mich etwas ganz Besonderes. Es war schon im Jahr 2020 ziemlich cool, nach langer Zeit wieder nach Wien zurückzukehren. Am liebsten wäre ich schon damals länger bei den Capitals geblieben. Die letzten zwei Jahre waren nicht so erfreulich für die Organisation. Ich möchte als Führungsperson agieren und meine Erfahrung in brenzligen Situationen einbringen, um enge Spiele zu gewinnen. Die Capitals haben schon sehr früh großes Interesse gezeigt. Das war für mich ein weiterer Faktor, warum ich mich nach meinem bewussten Vertragsende in Villach für eine Rückkehr nach Wien entschieden habe.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Marco hat seit seinem letzten Engagement in Wien noch mehr Erfahrung hinzugewonnen und erreicht jetzt die Blüte seiner Karriere. Ihn zeichnet seine Vielseitigkeit aus. Marco kann in unterschiedlichsten Spielsituationen performen. Er passt charakterlich ideal in unsere Mannschaft und wird wichtige Führungsqualitäten einbringen. Es freut mich, dass wir seine Rückkehr nach Wien frühzeitig fixieren konnten.“

Steckbrief Marco Richter

Position: Angriff

Geburtsdatum: 19.11.1995

Alter: 29 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 83 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Vorläufiger Kader der Vienna Capitals

Defensive (2): Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Offensive (7): Zane Franklin (25/26), Jérémy Grégoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Marco Richter (26/27), Leon Wallner (25/26)

