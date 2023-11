Vienna Capitals haben die Trainerfrage bis Saisonende geklÃ¤rt

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzen weiter auf Christian Dolezal als Head-Coach der Profimannschaft. Der 37-jährige Wiener, der im Jahr...

Artikel anhören Artikel anhören

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzen weiter auf Christian Dolezal als Head-Coach der Profimannschaft.

Der 37-jährige Wiener, der im Jahr 2005 als Aktiver mit den spusu Vienna Capitals österreichischer Meister wurde, ist der erste fixe österreichische Head-Coach der Hauptstädter seit der Saison 2002/03. Dolezal, der nach der Spielerkarriere in diversen Positionen in der Capitals-Organisation tätig war und vor Marc Habscheids Beurlaubung als dessen Assistent fungierte, wird weiter von Assistant-Coach Fabian Scholz unterstützt. Torhütercoach Bernhard Starkbaum komplettiert das Trainerteam.

Reichlich Profi-Erfahrung im Trainerstab

Dolezal, der ab der Saison 2020/21 als Assistant-Coach der Profimannschaft tätig war, rückte nach der Beurlaubung von Marc Habscheid Ende Oktober in die erste Reihe. Unter seiner Ägide gewannen die spusu Vienna Capitals trotz angespannter Personalsituation drei ihrer sechs Spiele. Dolezal absolvierte als Profi 392 Spiele für die spusu Vienna Capitals, gewann in der Saison 2004/05 mit den Wienern den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Nach seinem Karriereende kehrte der Wiener, der das letzte Jahr seiner Profilaufbahn in Kapfenberg verbrachte, in die Capitals-Organisation zurück. Dort fungierte Dolezal als Head-Coach mehrerer Jugendteams sowie als Nachwuchsleiter, ehe in der Saison 2020/21 als Assistant von Dave Barr der Wechsel in den Trainerstab der Profimannschaft erfolgte. Der nunmehrige Assistant-Coach Fabian Scholz kann in seiner Profikarriere wie Dolezal auf einen Meistertitel zurückblicken. Diesen eroberte der Salzburger in der Saison 2011/12 mit den Steinbach Black Wings Linz. Scholz, der seine Spielerkarriere nach der Saison 2019/20 beendete, war in den vergangenen Jahren als Nachwuchstrainer in der Capitals-Organisation tätig. Der 33-Jährige führte das U15-Team der Wiener in der Vorsaison zur Vizemeisterschaft. Komplettiert wird der Trainerstab durch Bernhard Starkbaum. Der langjährige Spitzentorhüter beendete im Sommer seine Profikarriere und ist seitdem für das Torhütertraining in der gesamten Capitals-Organisation verantwortlich.

GM Kalla: Trainerteam genießt volles Vertrauen

„Das aktuelle Trainerteam hat die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase übernommen und in Anbetracht der Umstände einen guten Job gemacht. Obwohl die Personalsituation angespannt war, konnte das Team unter der Führung von Christian Dolezal, Fabian Scholz und Torhütertrainer Bernhard Starkbaum drei Spiele gewinnen, darunter auch ein Achtungserfolg in Salzburg. Alle drei arbeiten sehr hart und haben gute Ideen, wie man die nächsten Wochen und Monate anlegen sollte. Wir haben uns zwar einige Bewerber für den Headcoach-Posten im Detail angesehen, gemeinsam sind wir aber zum Entschluss gekommen, dass wir auch in Anbetracht der notwendigen Einarbeitungszeit in keinem Bewerber einen Mehrwert für die Mannschaft sehen. Gerade weil aktuell gute Arbeit geleistet wird, möchten wir keine Veränderung vornehmen und das Trainerteam in Ruhe weiterarbeiten lassen. Die drei Herren genießen das volle Vertrauen der gesamten Capitals-Organisation, inklusive der Spieler, der Geschäftsführer und des Präsidenten“, sagt Franz Kalla, General Manager der spusu Vienna Capitals.

Dolezal: Wollen unsere Tugenden auf das Eis bringen

„In der aktuellen Situation ist es wichtig, die vergangenen Monate zu vergessen. Wir wollen eine neue Geschichte schreiben und wieder in jedes Spiel Emotionen, Leidenschaft und Energie reinbringen. Wir haben gegenüber unserer Organisation, den Sponsoren und Zuschauen die Verpflichtung, unsere Tugenden auf das Eis zu bringen. Wir können nicht versprechen, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber wir werden unsere Tugenden in jeder Partie an den Tag legen. Darüber wollen wir nicht nur reden, wir müssen es auch zeigen. Ich habe nun eine neue Aufgabe, aber mein Einsatz wird genauso hoch sein wie in den vergangenen Jahren auch, egal welche Position ich in der Organisation einnehme. Ich durfte von sehr vielen Head-Coaches lernen, dieses Wissen möchte ich nun bestmöglich einbringen. An unsere Gruppe glaube ich zu einhundert Prozent! Wir werden es nur als Team aus dieser Situation schaffen, nicht als Individualisten“, so Christian Dolezal, Head-Coach der spusu Vienna Capitals.

631 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team