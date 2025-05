Vienna Capitals fixieren Vorbereitungsprogramm

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals werden im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison der win2day ICE Hockey League insgesamt sechs Pre-Season-Spiele absolvieren.

Eines davon, das Duell am 30. August gegen den slowakischen Erstligisten HK Dukla Trencin, findet vor heimischem Publikum in der STEFFL Arena statt.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit wird traditionell vom ersten offiziellen Eistraining in der STEFFL Arena eröffnet. Die erste Gelegenheit, die neue Mannschaft der Vienna Capitals hautnah zu erleben, gibt es für die Fans des Hauptstadtvereins am 9. August ab 10:30 Uhr. Im Anschluss an die Trainingseinheit, die in Halle 1 stattfinden wird, gibt es wieder die Möglichkeit auf die ersten Autogramme und Selfies mit den Spielern der Caps. Den Grundstein für ein besseres sportliches Abschneiden in der kommenden Saison wollen die Wiener indes an dem Ort legen, an dem die vergangene Spielzeit zu Ende ging. Den ersten Test absolvieren die Capitals nämlich am 16. August bei Ligakonkurrent Hydro Fehérvár AV19. Spielbeginn in der MET Aréna Székesfehérvár ist um 16:00 Uhr. Im Zeitraum zwischen 21. und 24. August werden die Wiener zwei weitere Testspiele absolvieren. Über konkrete Termine, Ort, Gegner und Beginnzeiten wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert informiert.

Die kürzeste Auswärtsfahrt des Spieljahres haben die Wiener am 28. August vor sich, wenn es zum Testspiel gegen den HC Slovan Bratislava kommt. Beginn des Hauptstadtduells in der Ondrej Nepela Arena ist um 19:00 Uhr. Zwei Tage später bestreiten die Wiener gegen den HK Dukla Trencin das einzige Pre-Season-Spiel vor heimischem Publikum. Die Slowaken waren bereits im Vorjahr im Eissportzentrum in Kagran zu Gast, die Caps setzten sich damals mit 3:1 durch. Das vorletzte Pre-Season-Spiel der Wiener wird um 14:30 Uhr in Halle 3 starten. Informationen zu den Ticketingmodalitäten ergehen im Vorfeld des Spiels. Am Montag, 1. September, bricht die Profimannschaft der Vienna Capitals dann zum Trainingslager nach Zell am See auf, wo sich die Wiener den Feinschliff für die neue Saison holen wollen. Am 6. September absolvieren die Caps gegen Kooperationspartner EK Die Zeller Eisbären ihr finales Pre-Season-Spiel. Start des Duells gegen den amtierenden Meister der Alps Hockey League ist um 19:30 Uhr.

Die Pre-Season-Termine im Überblick

09.08.2025 | Erstes offizielles Eistraining in der STEFFL Arena

16.08.2025 | Hydro Fehérvár AV19 – Vienna Capitals

21. – 24.08.2025 | TBA – Vienna Capitals

28.08.2025 | HC Slovan Bratislava – Vienna Capitals

30.08.2025 | Vienna Capitals – HK Dukla Trencin

06.09.2025 | EK Die Zeller Eisbären – Vienna Capitals

