Vienna Capitals entbinden Head-Coach Gerry Fleming von seinen Aufgaben

Wien. (PM Capitals) Die Capitals-Organisation entschied sich dazu, Head-Coach Gerry Fleming per sofort zu beurlauben.

Der 59-jährige Kanadier und die Profimannschaft der Vienna Capitals wurden am Morgen bereits über diesen Schritt informiert. Aktuell werden Gespräche mit geeigneten Nachfolgern geführt. Der bisherige Assistant-Coach Fabian Scholz wird Flemings Agenden bis zur Länderspielpause im November interimistisch übernehmen. Unterstützt wird der 35-jährige Salzburger von Rafael Rotter, der auf Interimsbasis zum Assistant-Coach aufsteigt, und Goalie-Coach Bernhard Starkbaum. Der Sportliche Leiter der Vienna Capitals, Christian Dolezal, selbst langjähriger Assistant-Coach und in der Spielzeit 2023/24 Head-Coach der Profimannschaft, wird das Trainerteam in den kommenden vier Ligaspielen begleitend unterstützen.

Der Kanadier Gerry Fleming wurde vor der Spielzeit 2024/25 zum Head-Coach der Vienna Capitals ernannt. Unter der Ägide des ehemaligen NHL-Angreifers erreichten die Hauptstädter in der Vorsaison über den zehnten Tabellenrang die Pre-Playoffs, wo gegen Hydro Fehérvár AV19 das Aus folgte.

Fabian Scholz trägt seit der Saison 2023/24 im Profiteam der Vienna Capitals Verantwortung. Der ehemalige Erstliga-Verteidiger, der davor als Head-Coach im Caps-Nachwuchs Erfahrung sammelte, wurde unter Christian Dolezal ins Trainerteam der Kampfmannschaft geholt. Der 35-jährige Salzburger gehörte in der vergangenen Saison auch mehrfach dem Trainerteam von ÖEHV-Teamchef Roger Bader an. Scholz fungierte unter anderem im Rahmen der WM-Vorbereitung als Assistant-Coach des Herren-Nationalteams.

Statement Martin Reiss, Präsident der Vienna Capitals „Die Entscheidung, einen Trainertausch durchzuführen, ist uns als Verein aufgrund des bemerkenswert positiven Charakters von Gerry und seiner vorbildlichen Arbeitseinstellung wirklich nicht leichtgefallen. Am Ende geht es aber darum, was wir auf dem Eis sehen. Trotz der widrigen Umstände, die wir in der bisherigen Saison aufgrund der vielen gleichzeitigen Ausfälle von Top-Spielern erleben mussten, sind wir zur Entscheidung gekommen, dass wir auf der Position des Cheftrainers für neue Impulse sorgen müssen. Wir sind mit dem Versprechen angetreten, die Caps jedes Jahr stetig wieder ein Stück weiter nach oben bringen zu wollen und sind uns sicher, dass wir mit dem heurigen Kader – wenn auch in einer Liga, die so stark und ausgeglichen ist wie nie zuvor – im Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Schritt nach vorne machen können und werden. Ich persönlich wünsche Gerry nur das Beste, er ist und bleibt bei uns in Wien jederzeit sehr willkommen!“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir müssen zu diesem Zeitpunkt der Saison feststellen, dass die erwartete Weiterentwicklung unseres Spiels nicht stattgefunden hat. Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen, sehen jetzt aber den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung. Das verbliebene Trainerteam weiß, was in den vier Spielen bis zur Länderspielpause zu tun sein wird. Unser Plan ist, die bereits begonnene Suche nach einem Cheftrainer bis dahin erfolgreich abgeschlossen zu haben. Wir bedanken uns bei Gerry Fleming für sein Engagement sowie seinen Einsatz für die Vienna Capitals und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

