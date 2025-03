Vienna Capitals binden Sebastian Wraneschitz fÃ¼r weitere Saison

Wien. (PM Capitals) Sebastian Wraneschitz wird auch in der kommenden Saison der win2day ICE Hockey League das Tor der Vienna Capitals hüten.

Der 23-jährige Goalie verlängerte den Vertrag bei seinem Heimatverein um eine weitere Spielzeit. Wraneschitz bestritt in der Spielzeit 2024/25 erstmals mehr als die Hälfte der Saisonspiele der Capitals und wusste dabei zu überzeugen.

Sebastian Wraneschitz kehrte vor der Saison 2023/24 aus Nordamerika zu seinem Heimatverein zurück. Seitdem absolvierte der Linksfänger 41 Ligaspiele für die Capitals. In der vergangenen Spielzeit stand der heute 23-Jährige in allen 48 Grunddurchgangsspielen zur Verfügung, in 26 Einsätzen verzeichnete der Wiener eine Fangquote von 89,9 Prozent. Wraneschitz ist nur einer von zwei in Österreich geborenen Goalies, die in der abgelaufenen Saison mehr als die Hälfte der Grunddurchgangsspiele ihres Teams absolviert haben. Vor seiner Rückkehr nach Wien war Wraneschitz zwei Spielzeiten lang in Nordamerika tätig. In der USHL ging der Torhüter für Tri-City Storm auf Puckjagd, in der WHL für die Victoria Royals. In der Spielzeit 2020/21 gab Wraneschitz sein Profidebüt für die Capitals. In jener Saison verbuchte der Wiener insgesamt 13 Einsätze. Der Eigenbau-Goalie sammelte darüber hinaus in der Spielzeit 2019/20 Erfahrung in Finnland und Schweden.

Auch in diversen rot-weiß-roten Auswahlen konnte der Wiener seine Visitenkarte hinterlassen. Für das österreichische Herren-Nationalteam absolvierte Wraneschitz bislang zwei Länderspiele. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2020 machte der Wiener mit teils überragenden Leistungen international auf sich aufmerksam. Bei der 0:4-Niederlage gegen Schweden parierte der Torhüter ganze 61 Schüsse, was trotz vier Gegentoren eine Fangquote von 93,8 Prozent ergab. Außerdem repräsentierte Wraneschitz die rot-weiß-rote U20 beim WM-Turnier 2021. Bei der U18-1B-Weltmeisterschaft 2019 hütete der Wiener beim 7:1-Sieg über Slowenien das Tor. Cheftrainer der österreichischen Auswahl war damals übrigens Christian Dolezal, der heutige Sportliche Leiter der Wiener.

Statement Sebastian Wraneschitz „Für mich ist es wichtig, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, bei den Vienna Capitals bekomme ich die Chance dazu. Es gibt ein Sprichwort im Englischen: ‚Availability is the best ability‘. Das ist absolut richtig. Es ist wichtig, dass ich konstant auf hohem Niveau spiele. Diese Möglichkeit bekomme ich vom Trainerteam und der Sportlichen Leitung. Ich möchte mich bei unseren Fans dafür bedanken, dass sie uns in der letzten Saison so zahlreich in der STEFFL Arena unterstützt haben. Auch für sie möchte ich Wien wieder auf die Siegerstraße bringen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Sebastian hat in der letzten Saison einen riesigen Schritt in seiner noch jungen Karriere gemacht. Er hat in einer schwierigen Situation sein enormes Potenzial zur Schau gestellt. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu setzen. Dazu ist die Bereitschaft von beiden Seiten vorhanden.“

Steckbrief Sebastian Wraneschitz

Position: Torhüter

Geburtsdatum: 06.03.2002

Alter: 23 Jahre

Größe: 182 cm

Gewicht: 80 kg

Fanghand: links

Nationalität: Österreich

Vorläufiger Kader der Vienna Capitals

Tor (1): Sebastian Wraneschitz (25/26)

Defensive (2): Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Offensive (8): Zane Franklin (25/26), Jérémy Grégoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Benjamin Lanzinger (26/27), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Marco Richter (26/27), Leon Wallner (25/26)

