Vienna Capitals: 0:7 Niederlage im letzten Test gegen Mountfield HK

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das letzte Spiel der Pre-Season gegen den tschechischen Vizemeister Mountfield HK mit 0:7.

Die Partie ist bereits nach dem ersten Drittel entschieden. Jérémie Blain (1.), Christophe Lalancette (3.), Oliver Okuliar (15.) und Patrik Miskar (17.) sorgen mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Alex Tamasi (46.), Jan Eberle (51.) und Ales Jergl (52.) stellen mit ihren Treffern im Schlussdrittel den Endstand her. Die spusu Vienna Capitals starten genau in einer Woche bei den Moser Medical Graz99ers in die neue Saison der win2day ICE Hockey League.

Im Vergleich zum Duell mit dem HC Nové Zámky konnte Caps-Head-Coach Marc Habscheid wieder auf Dominique Heinrich, Stefan Warg und Stefan Stéen zurückgreifen. Der schwedische Tormann stand statt Sebastian Wraneschitz im Caps-Kasten. Doch nach 40 Sekunden musste Stéen beim Schuss von Jérémie Blain gleich hinter sich greifen. Der Kanadier traf im zweiten Versuch, nachdem Stéen die ursprüngliche Chance noch vereiteln konnte. In der dritten Minute erhöhten die Gäste in Person von Christophe Lalancette. Wenige Sekunden später musste Oskar Drugge wegen Haltens auf die Strafbank. Die Wiener hielten sich in Unterzahl allerdings schadlos. In der siebten Minute scheiterte Zintis Zusevics an Mountfield-Goalie Patrik Bartosak. Wenige Sekunden später wurde Ales Jergl wegen Behinderung vom Eis gestellt, Powerplay für die Wiener. In diesem brachten Heinrich und Hampus Eriksson Schüsse an, doch die kamen nicht bis zu Bartosek durch. Mountfield brachte die Unterzahl ohne Gegentor zu Ende. Filip Pavlik und Jergl scheiterten in weiterer Folge an Stéen. Bohumil Jank streckte Lukas Kainz in der 12. Minute mit einem harten Hit zu Boden, der Tscheche musste dafür wegen Behinderung für zwei Minuten zusehen. Ein Schuss von Rok Ticar wurde von Bartosek pariert, der Rebound verursachte viel Verkehr vor dem Mountfield-Tor, doch ebenjenes wurde dabei verschoben. Kurz vor Ablauf der Strafe rettete Stéen bei einem Konter der Gäste. Eine Minute später vollendete Oliver Okuliar allerdings eine schöne Kombination zum zwischenzeitlichen 0:3. Dieses sollte nur kurz Bestand haben, denn Patrik Miskar erhöhte in der 17. Minute auf 0:4. 1:58 Minuten vor Ende des ersten Drittels musste Zusevics nach einem Stockschlag gegen Patrik Marcel für zwei Minuten auf die Strafbank. Vor Ende des Drittels musste Stéen mehrfach eingreifen, unter anderem bei einem Schuss von Blain.

Die Caps überstanden im Mitteldrittel auch die zwei verbliebenen Sekunden der Zusevics-Strafe. In Minute 22 musste Okuliar wegen eines Hakens vom Eis. Tomas Pavelka fand die Chance auf den Shorthander vor, doch Stéen verhinderte einen Gegentreffer. Ein Schuss von Lukas Piff in der 24. Minute landete nach Block im Fangnetz, wenig später waren die Gäste wieder vollzählig. Pavelka zog in Minute 25 aus dem Slot ab, doch Stéen konnte erneut retten. Armin Preiser legte den Puck auf der anderen Seite zur Mitte zu Leon Wallner ab, doch der Wiener scheiterte an Bartosak. In weiterer Folge stand hauptsächlich Stéen im Rampenlicht. Der Schwede wurde von den Gästen regelrecht bombardiert, konnte aber mit teils herausragenden Paraden weiteren Schaden verhindern. In der 38. Minute musste Nico Brunner wegen eines Stockschlags auf die Strafbank. Mountfield kam unter anderem durch Ralfs Freibergs und Marek Zacher zu Chancen, doch Stéen rettete stets. Als die Wiener wieder komplett waren, kamen Trevor Cheek und Ticar zu Chancen, die beide bei Bartosak endeten.

In der 42. Minute feuerte Mario Fischer von der blauen Linie, doch Bartosak mit der nächsten Parade. Zwei Minuten später ging ein Schuss durch Heinrich am Tor vorbei. In der 46. Minute legte der freistehende Alex Tamasi das fünfte Tor drauf. Drei Minuten später verfehlte Lalancette mit seinem Schuss das Tor. In Minute 51 erzielte Jan Eberle aus einem Konter den nächsten Treffer der Gäste. Jergl stellte eine Minute später den Endstand her – die letzte nennenswerte Szene des Spiels.

spusu Vienna Capitals – Mountfield HK 0:7 (0:4, 0:0, 0:3)

Tore Mountfield HK: Jérémie Blain (1.), Christophe Lalancette (3.), Oliver Okuliar (15.), Patrik Miskar (17.), Alex Tamasi (46.), Jan Eberle (51.), Ales Jergl (52.)

Statement Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Wir werden dieses Spiel ziemlich schnell hinter uns lassen müssen. Mountfield ist eines der besten Teams Tschechiens, Mannschaften dieser Qualität gibt es in unserer Liga nicht. Sie waren heute schneller unterwegs als wir. Wir werden aus dem heutigen Spiel unsere Lehren ziehen müssen, es bringt aber nichts, sich darüber zu lange den Kopf zu zerbrechen. Einige unserer Spieler haben heute zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein Spiel absolviert, das ist positiv. Unsere Fans sind großartig, wir wissen ihren Applaus nach dem Spiel zu schätzen.“

