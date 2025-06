Vielversprechender Neuzugang fÃ¼r die Defensive des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Die Verantwortlichen des EHC Freiburg freuen sich, die Verpflichtung des 20-jährigen Verteidigers Kilian Kühnhauser bekannt geben zu können.

Der Linksschütze wechselt von den Starbulls Rosenheim in den Breisgau und bringt frischen Wind sowie viel Entwicklungspotenzial mit an die Ensisheimer Straße.

Der Rosenheimer durchlief sämtliche Nachwuchsstationen seines Heimatvereins und erlernte in Oberbayern das Eishockeyspielen. Bereits in der Saison 2022/23 absolvierte Kühnhauser seine ersten Einsätze in der DEL2. In der vergangenen Spielzeit stand er – weiterhin auch im Nachwuchs spielberechtigt – überwiegend in Deutschlands zweithöchster Spielklasse auf dem Eis und wusste dort mit starken Leistungen zu überzeugen. Noch vor dem offiziellen Beginn seiner ersten vollen Seniorensaison kann der Defensivspezialist damit bereits auf 34 Oberliga- und 50 DEL2-Spiele zurückblicken.

Auch international sammelte Kühnhauser wertvolle Erfahrung: Bei der U20-Weltmeisterschaft 2025 im kanadischen Ottawa trug er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft und war hier ein wichtiger Bestandteil des Teams.

In der kommenden Saison wird der junge Verteidiger mit einem Fördervertrag ausgestattet das Wölfe-Trikot mit der Rückennummer 95 tragen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Kilian hat in jungen Jahren bereits bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen kann und will. Bei uns bekommt er die Chance, den nächsten Schritt im Profibereich zu gehen. Er ist ehrgeizig, verfügt über eine hohe Spielintelligenz und passt damit hervorragend in unseren Defensivverbund. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Verein entschieden hat.“

Kilian Kühnhauser ergänzt: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe in Freiburg. Für mich ist es der nächste Schritt in meiner Entwicklung, und ich will bei den Wölfen zeigen, was ich kann. Jetzt heißt es, schnell ins Team zu finden und auf dem Eis alles reinzuhauen. Ich kann den Start kaum abwarten.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 13.06.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios, Kilian Kühnhauser (Starbulls Rosenheim)

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars), Matej Pekar (HC Litvinov), Vincent Schlenker (Blue Devils Weiden

