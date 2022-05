„Vielseitig einsetzbar und wird unserem Spiel in den verschiedensten Situationen guttun“ – Wild Wings verpflichten international erfahrenen Mitch Wahl

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der ehemalige NHL-Draft-Pick der Calgary Flames wurde 2008 in Runde zwei an Nummer 48 gezogen und ist durch seine Stationen...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der ehemalige NHL-Draft-Pick der Calgary Flames wurde 2008 in Runde zwei an Nummer 48 gezogen und ist durch seine Stationen bei Bremerhaven und Kassel in Deutschland alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.

Der Mittelstürmer verbuchte in der abgelaufenen DEL2 Saison bei den Huskies durchschnittlich einen Punkt pro Spiel. Mit seinen Qualitäten als Spielmacher und Abschlussspieler soll er der Wild Wings Offensive zukünftig mehr Tiefe geben.

„Über meinen Agenten habe ich erfahren, dass die Wild Wings schon im letzten Jahr Interesse an mir hatten. Leider war dann die Situation in Bremerhaven etwas verfahren und ich durfte nicht innerhalb der Liga wechseln. Deshalb war ich sehr froh über die Möglichkeit in Kassel spielen zu können, habe die DEL dabei aber nie aus dem Blick verloren und Schwenningen mich offensichtlich auch nicht. Ich hatte dann sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, in denen ich gespürt habe, dass man mich wirklich haben will“, sagt der gebürtige Kalifornier.

Bei den Wild Wings ist der Rechtsschütze aufgrund seiner Spielübersicht zunächst als Center eingeplant, kann aber auch auf dem Flügel eingesetzt werden. „Ich würde sagen, dass die Position als Mittelstürmer meinen Fähigkeiten am natürlichsten entspricht, aber ich fühle mich auch auf dem Flügel wohl. Letztlich möchte ich, egal von welcher Position aus, dem Team helfen und produktiv sein.“

Wild Wings Headcoach Harold Kreis ist glücklich darüber, dass sich Mitch Wahl für Schwenningen entschieden hat: „Mitch bringt uns Erfahrung, sowohl aus anderen europäischen Ligen als auch der DEL und verstärkt unser Offensivspiel mit seinem Einsatz und seiner Beständigkeit.“

„Mitch Wahl ist vielseitig einsetzbar und wird unserem Spiel in den verschiedensten Situationen guttun“, ergänzt Sportdirektor Christof Kreutzer.