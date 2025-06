Viele Heimspiele und mehrfach â€žDerbystimmungâ€œ in der Echte Helden Arena

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg hat die Testspieltermine für die Vorbereitung auf die kommende Saison fixiert.

Insgesamt stehen sechs Vorbereitungsspiele für das Team von Cheftrainer Martin Stloukal auf dem Programm, die den Fans bereits vor dem Ligastart spannendes Eishockey bieten werden.

Das Besondere an der Vorbereitung: Vier der sechs Partien versprechen echten Derby-Charakter. Emotionen, Intensität und sportliche Rivalität sind also garantiert!

Unsere Mannschaft trifft in der Vorbereitung unter anderem auf den Vizemeister der zweiten Schweizer Liga (EHC Basel), den frischgebackenen DEL2-Aufsteiger (Bietigheim Steelers), den Hauptrundenmeister der Oberliga Süd (Heilbronner Falken) sowie auf unseren Kooperationspartner und Erstligisten (Schwenninger Wild Wings) zum nimmermüden, geschichtsträchtigen und einzigartigen Duell zwischen Wölfen und Schwänen.

Diese Begegnungen versprechen nicht nur sportlich spannende Duelle, sondern bringen auch regionalen und emotionalen Reiz mit sich. Beste Voraussetzungen für eine intensive und stimmungsvolle Saisonvorbereitung.

Auch der Termin für das Stadionfest inklusive Mannschaftsvorstellung steht bereits fest. Dieses wird am Samstag, den 06. September, beim Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers stattfinden. Weitere Informationen zum Ablauf und Rahmenprogramm folgen in Kürze.

Die Testspiele im Überblick:

• Fr, 22.08., 19:30 Uhr – EHC Winterthur

• Fr, 29.08., 19:30 Uhr – EHC Basel

• Sa, 30.08., 18:00 Uhr – Schwenninger Wild Wings

• Do, 04.09., 19:30 Uhr – La Chaux de Fonds (Auswärtsspiel)

• Sa, 06.09., 15:00 Uhr – Bietigheim Steelers (Stadionfest)

• Fr, 12.09., 19:30 Uhr – Heilbronner Falken

Ein besonderes Plus für unsere Fans: Alle Heimspiele der Vorbereitung sind in der neuen Dauerkarte enthalten. Damit wird die Dauerkarte noch attraktiver – nicht nur für die reguläre Saison, sondern auch für den spannenden Auftakt in der Testspielphase!

Jetzt Digitale-Dauerkarte sichern und kein Spiel verpassen!

Die Dauerkarte ist weiterhin im Vorverkauf erhältlich – https://ehcf.reservix.de/events

Alle Informationen zur Dauerkarte – https://www.ehcf.de/tickets/dauerkarten-2/

