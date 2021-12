Viele Chancen, ein Punkt: Red Bulls unterliegen Bremerhaven in der VerlÃ¤ngerung

München. (PM EHC) Red Bull München hat gegen effiziente Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:4 nach Verlängerung (3:1|0:2|0:0|0:1) verloren. Die Münchner erspielten sich zahlreiche tolle...

Die Münchner erspielten sich zahlreiche tolle Chancen, die Tore von Konrad Abeltshauser, Jonathon Blum und Ben Street reichten aber nur für einen Punkt.

Spielverlauf

München konzentriert, klar im Spielaufbau und mit der Führung in Minute drei: Abeltshauser verwertete nach Vorarbeit von Filip Varejcka zum 1:0. Die Gastgeber weiterhin gefährlich, doch auch Bremerhaven hatte Chancen. Eine davon nutzte Jan Urbas zum Ausgleich (8. Minute). Die Red Bulls aber unbeeindruckt vom Gegentreffer und wenig später im Powerplay. Der Puck landete über mehrere Stationen bei Blum, der per Direktschuss auf 2:1 stellte (11.). Street legte nach schönem Zusammenspiel mit Trevor Parkes und Frederik Tiffels das 3:1 nach (17.). Das 100. Tor der Münchner in dieser PENNY DEL-Saison.

Im intensiven Mittelabschnitt Bremerhaven zunächst mit mehr Abschlüssen, die Red Bulls aber spielstärker. Wenn die Münchner schnell spielten, war Brandon Maxwell im Kasten der Gäste gefordert. Der Schlussmann hielt sein Team mit Paraden gegen Justin Schütz (32.) und Parkes (33.) in Schlagdistanz. Die Pinguins unter hohem Druck, in der Offensive aber eiskalt: Phillip Bruggisser verkürzte mit einem Schuss in den Winkel auf 3:2 (36.) und Ziga Jeglic erzielte in Überzahl den Ausgleich (40.).

Die Red Bulls im Schlussabschnitt erneut das aktivere Team, Bremerhaven verteidigte stark. Hochspannung im Olympia-Eisstadion. Ein Powerplay eröffnete den Münchnern die Chance auf den vierten Treffer, Parkes (54.), Street und Zach Redmond (jeweils 55.) brachten den Puck aber nicht im Tor von Maxwell unter. Verlängerung.

In der fünfminütigen Overtime München mit den besseren Möglichkeiten, den entscheidenden Treffer erzielte aber Bremerhavens Bruggisser zum 3:4-Endstand (65.).

Frederik Tiffels: „Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein, haben unsere Chancen aber nicht genutzt.”

Endergebnis

Red Bull München gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:4 n. V. (3:1|0:2|0:0|0:1)

Tore

1:0 | 02:35 | Konrad Abeltshauser

1:1 | 07:14 | Jan Urbas

2:1 | 10:50 | Jonathon Blum

3:1 | 16:11 | Ben Street

3:2 | 35:07 | Phillip Bruggisser

3:3 | 39:07 | Ziga Jeglic

3:4 | 64:22 | Phillip Bruggisser