Viel zu viel liegen gelassen

Schongau/Buchloe. (chs) Es gibt so Spiele, da könnte man noch Stunden weiterspielen und man müht sich letztlich doch vergebens.

Genau ein solches Match hatten die Buchloer Piraten am Freitagabend in Schongau, wo die Gennachstädter nach zuletzt fünf Erfolgen in Serie erstmalig wieder eine Niederlage einstecken mussten. Diese war am Ende aber ganz bitter, den eigentlich machten die Buchloer ein ordentliches Spiel. Einzig die Chancenverwertung blieb das große, aber letzten Endes entscheidende Manko, das dann auch zur 3:4 (0:2, 2:1,1:1) Niederlage führte. Denn die Piraten vergaben teils reihenweise beste Einschussmöglichkeiten und die cleveren Mammuts bestraften diesen Chancenwucher unter dem Strich eiskalt.

Die Buchloer übernahmen eigentlich von Beginn an die Initiative, doch obwohl man sich im ersten Drittel gleich mehrfach gute Gelegenheiten herausspielte, waren es nur die Mammuts die trafen. Ein Bild, das sich den ganzen Abend wie ein roter Faden durchziehen sollte. Die Piraten waren somit zwar die spielerisch gefälligere Mannschaft, doch das große Manko blieb die Effizienz im Abschluss. Ganz anders die Mammuts, die mit ihren Kontern immer gefährlich waren und nach sieben Minuten durch Mathieu Newcomb auch mit 0:1 in Front gingen. Der Kanadier wurde mit einem wunderbaren Diagonalpass geschickt und blieb vor Wiedemann eiskalt. Auch danach zeigten sich die Buchloer recht unbeeindruckt, aber Vorne wollte die Scheibe einfach nicht am überragenden Tormann Xaver Nagel vorbei. Stattdessen fiel kurz vor der Pause sogar noch das 0:2, wobei fraglich blieb, ob ein abgefälschter Schuss von Ville Saloranta überhaupt komplett die Linie überquert hatte (18.).

Im Mitteldrittel änderte sich zunächst nicht viel. Buchloe überbot sich ein ums andere Mal im Auslassen bester Chancen und das Tor von Nagel schien auch weiterhin förmlich wie vernagelt zu sein. So waren es wieder die Hausherren, die in Sachen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor den optimalen Anschauungsunterricht für die fahrlässigen Freibeuter boten, als erneut Saloranta alleine vor dem ESV-Kasten zum mehr als schmeichelhaften 0:3 erhöhte (26.). Nur knapp eineinhalb Minuten später durften dann endlich auch die Piraten jubeln, da Demeed Podrezov aus der Distanz zum 1:3 traf (27.). Und nach dem 2:3 Anschluss von Felix Schurr, der ein kluges Zuspiel von Robert Wittmann am kurzen Pfosten verwertete, waren die Rot-Weißen ergebnistechnisch endgültig zurück im Spiel (35.). Bis zu zweiten Pause hatte man auch weiterhin Möglichkeiten in Hülle und Fülle um auszugleichen, doch der Puck wollte einfach nicht rein. „Es ist schon hanebüchen, was wir da für Chancen versemmelt haben“, meinte auch Trainer Christopher Lerchner, der auf der Bank vermutlich inzwischen am Verzweifeln war.

Und seine Schützlinge sollten auch im letzten Durchgang kein Mittel finden, um ihre Abschlussschwäche zu verbessern. Auch hier blieb es das selbe Bild: Buchloe versuchte offensiv das Spiel zu drehen, doch Schongau erteilte den Anstrengungen mit dem 2:4 durch Matthias Müller einen herben Dämpfer (47.). Die Piraten bemühten sich zwar anschließend weiter, doch es sollte an diesem Abend vergebens sein. Immer wieder verzweifelte man am Mann des Abends – EAS-Tormann Xaver Nagel – und auch am eigenen Unvermögen. So konnte nur noch Marc Krammer im Powerplay auf 3:4 verkürzen (50.), ehe die extrem bittere und total unnötige Niederlage feststand. Diese haben sich die Freibeuter aber alles in allem auch selbst zuzuschreiben, wenngleich man an diesem Abend sicherlich nicht das nötige Glück der letzten Partien auf seiner hatte.

Freibeuter bekommen nochmals Verstärkung

Benedikt Diebolder wird von der U20 des ESV Kaufbeuren mit einer Förderlizenz für die Buchloer Piraten ausgestattet

Buchloe. (chs) Seit dem heutigen Dezember hat in der Eishockey Bayernliga das Transferfenster geöffnet.

Und wie so mancher Gegner auch schon haben auch die Buchloer Piraten sich nochmals eine weitere Verstärkung für die anstehenden Wochen und Monate geholt. Mit Benedikt Diebolder stößt dabei ein talentierter und hungriger Stürmer zum Team, der aus der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren stammt und dort mit der U20 in der DNL spielt. Mit dem ESVK haben die Buchloer nämlich eine Kooperation geschlossen, sodass der 19-Jährige – wenn immer es möglich ist – für die Buchloer auf Torejagd gehen kann.

„Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, dass Bene jetzt mit der Förderlizenz auch bei uns spielen kann“, freut sich der 2. Vorstand und sportliche Leiter Florian Warkus. „Das ist für ihn und auch für uns eine super Sache, denn er ist ein sehr talentierter und ehrgeiziger Spieler, der uns sicherlich nicht nur in der Breite sondern auch qualitativ verstärken wird.“

Der junge Angreifer, dessen Bruder David beim Oberligisten in Peiting aktiv ist, spielt beim ESV Kaufbeuren in der höchsten Nachwuchsliga in der DNL, aus der bereits ja so manche Spieler im ESV-Team ebenfalls entstammt. In 18 Partien steuerte Diebolder in der aktuellen DNL-Saison bereits 6 Tore und 7 Assist bei und soll nun auch in der Buchloer Offensive für Wirbel sorgen. „Er macht einen super Eindruck und brennt dafür“, meint Florian Warkus, der bereits in den beiden anstehenden Wochenendspielen heute Abend in Schongau und am Sonntag im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Erding (17 Uhr) auf den Neuzugang setzen kann. „ Wir sind an dieser Stelle dem ESVK sehr dankbar, dass sie uns dies, aber auch Bene es ermöglichen, mit der Förderlizenz neben der DNL auch seine ersten Schritte im Senioren-Eishockey zu machen.“ Und auch Diebolder selbst, der gestern schon mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainiert hat, freut sich auf die neue Zusammenarbeit.

