Viel Erfahrung fÃ¼r die Rockets Defensive

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg sichert sich ein weiteres Jahr die Dienste von Steve Slaton.

Der gebürtige Nordamerikaner mit deutschem Pass verlängert seinen Vertrag und bleibt den Rockets treu.

Steve Slaton zeigte sich in den letzten beiden Jahren als äußerst flexibel und spielte nicht nur als Verteidiger, sondern half dem Team auch zeitweise als Center weiter. In der kommenden Saison soll er der jungen Abwehr mit seiner Erfahrung die nötige Stabilität geben und dabei auch mit seiner Erfahrung den jungen Spielern helfen. Über genug Erfahrung verfügt Slaton. 12 Jahre spielte er in der zweithöchsten Liga Deutschlands bei Bad Nauheim, Bremerhaven und Kaufbeuren.

Der Sportliche Leiter über die Position von Slaton im Team: „Für unsere junge Mannschaft ist Steve sicherlich ein Hauptgewinn. Er verfügt über die notwendige Erfahrung und die Fähigkeit junge Spieler zu führen und anzuleiten. Das hat er letzte Saison öfters unter Beweis gestellt.“

Slaton bestritt insgesamt 547 Zweitliga Spiele und spielte für seinen langjährigen Verein Bremerhaven nach dem Aufstieg in die DEL auch 22 Spiele in der höchsten Liga Deutschlands. Für die Rockets stand er in den vergangenen beiden Jahren auch schon insgesamt 90-mal auf dem Eis und verpasste kein einziges Meisterschaftsspiel der Rockets in der Oberliga Nord.

„Für mich ist er Mr. Zuverlässig. Kaum ein Spiel oder Training hat er verpasst und ist auch gerade was Verletzungen anbelangt, öfters über seine Grenzen gegangen“, bilanziert Arno Lörsch.

Für die EG Diez-Limburg ist die Verlängerung von Steve Slaton ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung.