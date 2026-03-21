Viel Druck, klare Antwort: Juniors holen 9:2-Statement-Sieg gegen GrÃ¶den

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen Spiel 5 im Playoff-Viertelfinale der Alps Hockey League gegen den HC Gherdeina valgardena.it mit 9:2 und verkÃ¼rzen in der Serie auf 2:3.

Nach einem starken ersten Abschnitt fÃ¼hrten die Juniors mit 4:1, im zweiten Drittel fielen je ein Treffer pro Team. Im Schlussdrittel legten die Salzburger vier Tore nach, darunter ein Empty-Net-Treffer in Unterzahl sowie zwei Treffer im Powerplay.

Spielverlauf

Die Juniors starteten mit hohem Tempo und hatten frÃ¼h gute MÃ¶glichkeiten, Jesse Juhola (1.) und Adrian Gesson (2.) brachten den Puck aber nicht Ã¼ber die Linie. Nach einer Ã¼berstandenen Unterzahl traf Maximilian Wurzer nach einem Zwei-gegen-eins-Konter nach Zuspiel von Paul Schuster zum 1:0 (9.), 53 Sekunden spÃ¤ter (10.) erhÃ¶hte Nikita Bloch nach Screen von Benedikt Krainer auf 2:0. Maxim Eliseev stellte nach Pass von Luca Auer auf 3:0 (11.), Moritz Warnecke erhÃ¶hte nach Vorarbeit von Fabian Baumann auf 4:0 (13.). GrÃ¶den kam Ã¼ber einen Konter zurÃ¼ck, Davide Schiavone bediente Sacha Guimond, der zum 4:1 verkÃ¼rzte (16.), Dmitry Vozovik traf anschlieÃŸend die Querlatte (18.).

Im zweiten Abschnitt erhÃ¶hte Paul Schuster nach einem Give-and-go mit Maximilian Wurzer auf 5:1 (22.). GrÃ¶den blieb dran und verkÃ¼rzte durch Vlastimil Dostalek, der den Rebound nach einem Abschluss von Tobias Brighenti verwertete, auf 5:2 (32.). Die Juniors kamen danach zu ihrer ersten Ãœberzahl und kurz darauf auch zu doppelter Ãœberzahl, lieÃŸen diese MÃ¶glichkeiten aber ungenutzt. Mit dem 5:2 ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel setzte Paul Oberhauser nach Zuspiel von Adrian Gesson das 6:2 (43.), danach kam Matthias Rindone bei GrÃ¶den ins Tor. In der 45. Spielminute mussten die Juniors eine fÃ¼nfminÃ¼tige Unterzahl Ã¼berstehen, GrÃ¶den nahm dabei mehrfach den TorhÃ¼ter fÃ¼r den sechsten Feldspieler vom Eis, Luca Haitzmann blieb jedoch ohne Gegentreffer. Jesse Juhola traf in Unterzahl ins verwaiste Tor zum 7:2 (48.). In Ãœberzahl erhÃ¶hte Adrian Gesson nach Zuspiel von Luca Kogler auf 8:2 (56.), ehe Maximilian Wurzer ebenfalls in Ãœberzahl mit dem 9:2 den Schlusspunkt setzte (59.).

Statement Adrian Gesson â€žIch denke, wir sind heute super in die Partie gestartet. Vier Tore im ersten Drittel waren natÃ¼rlich extrem wichtig, das war in den vorherigen Spielen der Serie so nicht der Fall. Wir haben heute die einfachen Dinge konsequent gemacht, sind vor das Tor gegangen, haben die Scheiben zum Tor gebracht und uns dafÃ¼r belohnt. NatÃ¼rlich gibt uns so ein Sieg einen enormen Boost innerhalb der Mannschaft. Die Stimmung ist gut und ich glaube, dass wir dieses Momentum jetzt mit in den Sonntag und hoffentlich in den weiteren Verlauf der Serie nehmen kÃ¶nnen. Wir wussten, dass heute viel Druck auf uns lastet, weil wir uns keine Niederlage mehr erlauben konnten. Ich glaube, genau das hat in uns etwas ausgelÃ¶st. Wir haben uns auf die Basics konzentriert und diese heute deutlich besser umgesetzt als in den Spielen davor.â€œ

Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 5

Red Bull Hockey Juniors â€“ HC Gherdeina valgardena.it 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)

Tore:

1:0 | 08:50 | Maximilian Wurzer

2:0 | 09:43 | Nikita Bloch

3:0 | 10:33 | Maxim Eliseev

4:0 | 12:44 | Moritz Warnecke

4:1 | 15:37 | Sacha Guimond

5:1 | 21:48 | Paul Schuster

5:2 | 31:01 | Vlastimil Dostalek

6:2 | 42:08 | Paul Oberhauser

7:2 | 47:24 | Jesse Juhola | SH | EN

8:2 | 55:48 | Adrian Gesson | PP

9:2 | 58:50 | Maximilian Wurzer | PP

Spieltermine | Playoff-Viertelfinale | RBJ 2 â€“ GHE 3

1 | Mi., 11.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

2 | Fr., 13.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

3 | So.,15.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT

4 | Di., 17.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

5 | Fr., 20.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)

6 | So., 22.03.2026 | 20:30 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | GrÃ¶den

7* | Di., 24.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg

*falls nÃ¶tig