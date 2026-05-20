Victor Söderström unterschreibt beim EHC Biel

Biel. (PM EHCB) Victor Söderström stösst zum EHC Biel und unterstützt die Defensive der Seeländer bis April 2028.

Der schwedische Verteidiger gilt als exzellenter Skater und verfügt über ein ausgeprägtes Spielverständnis. In der Defensivzone agiert er diszipliniert, antizipiert mit seinem Stellungs-spiel gefährlich Angriffe und ist in der Lage durch rasche Entscheidungen einen geordneten Spielaufbau einzuleiten.

Mit seiner Kombination aus Spielintelligenz, Mobilität und Verantwortungsbewusstsein wird er zu einem wichtigen Baustein in der Defensive des EHC Biel.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Victor Söderström @ Elite Prospects