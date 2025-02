Victor Ã–stling bleibt ein Riverking

Landsberg. (PM ERSC) Der Landsberger Top-Scorer und einer der besten Importspieler der Bayernliga, Victor Östling, bleibt dem HC Landsberg auch in der kommenden Saison erhalten!

Vizepräsident Michael Grundei konnte jetzt die Vertragsverlängerung verkünden. Der 29-jährige Stürmer wechselte vor der Saison vom Oberligisten Icefighters Leipzig an den Lech. Östling spielte in der Oberliga ebenfalls zwei Jahre für die Crocodiles Hamburg, sowie zwei Jahre für den SC Riessersee. Er fiel von Beginn an durch seine enormen läuferischen und technischen Fähigkeiten sowie seine Spielübersicht auf und spielte sich schnell in die Herzen der Fans. Im Laufe der Saison erzielte er bisher in 29 Spielen starke 52 Punkte.

Vizepräsident Michael Grundei: „Es war unser absoluter Wunsch, mit Victor zu verlängern. Er ist auf und neben dem Eis eine Führungspersönlichkeit und ein super Typ. Victor passt einfach sehr, sehr gut zu uns! Es hat am Anfang ein paar Spiele gedauert, bis er sich an die neue Liga gewöhnt hat, dann aber war er ein wichtiger Teil unseres Erfolges und neben vielen anderen in der Mannschaft auch einer der Garanten für die Qualifikation für die Playoffs. Victor arbeitet auch in unserem Nachwuchs mit und macht hier einen super Job. Die Kinder lieben ihn. Wir freuen uns sehr, dass wir um ihn herum im nächsten Jahr unsere Mannschaft weiterentwickeln können.“

Victor Östling: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für die Riverkings auflaufen zu können. Mir und meiner Partnerin gefällt es in Landsberg sehr gut. Wir fühlen uns im Verein und in der Stadt sehr wohl. Landsberg hat einfach eine hohe Lebensqualität. Wir haben eine junge Mannschaft, die in der kommenden Saison sicher noch ein Stück weiter vorne landen kann. Dazu will ich meinen Teil beitragen. Unsere starken Fans haben das auf alle Fälle verdient! Jetzt wollen wir aber erst einmal in den Playoffs alles geben. Wir sind heiß auf die Spiele und wollen natürlich gewinnen!“

