Victor Oejdemark per sofort zum EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich mitzuteilen, dass der Verteidiger des Lausanne HC, Victor Oejdemark, per sofort und bis zum Ende der Saison 2020/21 zum EHC Kloten wechselt.

Der 22-jährige Verteidiger durchlief sämtliche Juniorenstufen in der Organisation der ZSC/GCK Lions und feierte dort ebenfalls sein Debüt in der Swiss League. Nach einem zweijährigen Abstecher in die Organisation des EV Zug, wechselte Oejdemark auf die Saison 2019/20 zum Lausanne HC in die National League.

In der laufenden Saison sammelte er zudem mit einer B-Lizenz Spielpraxis beim EHC Winterthur. Insgesamt kam er in den letzten zwei Saisons auf 37 National League und 13 Swiss League Partien und erzielte insgesamt 10 Skorerpunkte.