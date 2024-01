Victor Knaub kehrt zurÃ¼ck an die Saale: Comeback-DebÃ¼t im Bulls-Trikot gegen Tilburg Trappers

Artikel anhören Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Victor Knaub für den Rest der Saison...

Halle. (PM Saale Bulls) Die Saale Bulls haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Victor Knaub für den Rest der Saison unter Vertrag genommen.

Für den 27-jährigen Angreifer ist es die Rückkehr an eine altbekannte Spielstätte, stand er doch bereits 2019/20 für die Bulls auf dem Eis.

„Victor ist ein harter Arbeiter, der dahin geht, wo es weh tut“, so der Sportliche Leiter Kai Schmitz. „Gerade für die heiße Saisonphase und die Playoffs ist er ein Spieler, der eine gesunde Härte mitbringt.“

Der gebürtige Dortmunder Knaub, der seinerzeit von den Hannover Indians nach Halle kam, stand im Anschluss an seine Bulls-Saison zwei Jahre für die Hannover Scorpions und eine halbe Spielzeit für den EV Füssen auf Oberliga-Eis, bevor die Krefelder Pinguine aus der DEL2 den Rechtsschützen verpflichteten. Die laufende Spielzeit begann Knaub in der Wagnerstadt bei den Bayreuth Tigers, von wo aus er sich nun auf den Weg in die Händelstadt macht.

Sollten alle Formalitäten rechtzeitig über die Bühne gehen, wird Knaub am Dienstag beim Heimspiel gegen die Tilburg Trappers sein Comeback-Debüt für die Saale Bulls geben. (Jy)