VertragsverlÃ¤ngerungen und neuer Assistenztrainer beim EHC Winterthur

Winterthur. (PM EHC) Für die Saison 2024/25 verlängert der EHC Winterthur die Verträge von Gianluca Ogi und Marc Steiner.

Zudem nimmt Adrian Wichser fix die Rolle als Assistenztrainer ein.

Gianluca Ogi (l.) stand bisher in allen 35 Spielen der laufenden Saison auf dem Eis und zeigt in seiner ersten Swiss League-Saison starke Leistungen. Der ehemalige Winterthurer Junior bleibt dem EHCW zwei weitere Saisons erhalten. Mit dem 20-jährigen Stürmer wird die erfolgreiche Nachwuchsförderung des EHC Winterthur um ein Kapitel erweitert.

Ebenfalls für zwei weitere Saisons wird Marc Steiner (M.) seine Schlittschuhe für den EHC Winterthur schnüren. Der 27-jährige Routinier spielt aktuell seine zweite Saison in der Winterthurer Verteidigung. In der vergangenen wie aktuellen Saison konnte der EHCW in sämtlichen Spielen auf die Erfahrung des Berners zählen.

An der Bande wird das Winterthurer Urgestein Adrian Wichser (r.) die Rolle als Assistenztrainer einnehmen. Nach der Ernennung von Frédéric Rothen zum Cheftrainer, ist das Trainerduo für die kommende Saison fixiert. Der Winterthurer Adrian Wichser war als Spieler sehr erfolgreich und amtete nach seiner Aktivkarriere als Nachwuchstrainer beim EHC Winterthur. Seit Dezember 2023 assistiert er bereits an der Bande des Swiss League-Teams. Diese Funktion wird nun um eine weitere Saison verlängert. Dem Nachwuchs des EHC Winterthur bleibt der 43-jährige weiterhin erhalten.