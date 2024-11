VertragsverlÃ¤ngerungen Kellenberger & Profico

Kloten. (PM EHC) Für die kommende Saison bleiben uns zwei enorm wichtige Teamstützen erhalten: Captain Steve Kellenberger und Verteidiger Leandro Profico haben ihren Vertrag...

Kloten. (PM EHC) Für die kommende Saison bleiben uns zwei enorm wichtige Teamstützen erhalten: Captain Steve Kellenberger und Verteidiger Leandro Profico haben ihren Vertrag je um eine Saison bis Ende Saison 2025/26 verlängert.

Steve Kellenberger gab 2005 sein Debüt für den EHC Kloten und absolviert derzeit seine 18. Saison für uns. Mit über 850 Spielen für Blau-Weiss-Rot ist «Chälli» längst unser Rekordspieler und absolute Identifikationsfigur. Ziel ist es, dass der 37-Jährige nach seiner Aktivkarriere weiter im Nachwuchs für den EHC Kloten tätig sein wird.

«Wie sich Steve auch in dieser Saison innerhalb unserer Top-7-Verteidiger etabliert hat, ist beeindruckend. Er ist einer, der von morgens bis abends alles für unsere Farben gibt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nochmals eine Saison behalten können», so Sportchef Ricardo Schödler.

Leandro Profico verlängert bis Ende 2025/26

Mit Leandro Profico bleibt uns ein zweiter Routinier über diese Saison hinaus erhalten. Der 34-Jährige wechselte vorletzte Saison von den Rapperswil-Jona Lakers zu uns nach Kloten und hat sich innert kürzester Zeit als grosse Teamstütze etabliert. Mit weit über 500 Spielen in der höchsten Schweizer Liga bringt er zudem eine riesige Erfahrung mit. Er verlängert seinen Vertrag ebenfalls um eine weitere Saison.

«Leandro paart seine Erfahrung mit seiner grossen Spielstärke, das macht ihn derart wichtig für uns. Wir freuen uns, ihn auch weiterhin in den eigenen Reihen zu haben», so Ricardo Schödler.

Beide Vertragsverlängerungen wurden kurz vor Spielbeginn der National-League-Partie zwischen dem EHC Kloten und dem EHC Biel in der SWISS Arena kommuniziert.

