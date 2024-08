VertragsverlÃ¤ngerungen bei den Nature Boyz: Zwei Verteidiger und drei StÃ¼rmer bleiben in Forst

Forst. (PM Nature Boyz) Der Kader der Nature Boyz wächst weiter, denn zwei Verteidiger und drei Stürmer ziehen weiter das Trikot der Nature Boyz...

Wieder mit dabei ist unsere Nummer 14, Max Willberger. Der athletische und sympathische Stürmer geht damit in seine zweite Saison bei den Forstern und ist dabei mit seinen 24 Jahren noch einer der Jüngeren im Team. Seine gesamte Ausbildung durchlief er bei den Peißenberg Miners, wo er auch schon erste Erfahrungen in der Bayernliga-Mannschaft sammeln konnte. Zudem war Willberger im Peißenberger Nachwuchs mit einer Förderlizenz ausgestattet und konnte in den Saisons 18/19, sowie 19/20, erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei den Nature Boyz sammeln. In der Saison 23/24 folgte dann der Wechsel ins Forster Lager.

Max ist ein junger und hungriger Kämpfer, auf den man sich bei jedem Spiel zu 100 Prozent verlassen kann. „Willy“ ist bekannt für seinen Einsatz und seine Zuverlässigkeit auf dem Eis. Die Verantwortlichen Manfred Guggemos und Martin Burger sind überzeugt, dass er eine zentrale Rolle im Team einnehmen und weiter wachsen wird. Wir wünschen Max eine spannende und erfolgreiche Saison ohne Verletzungen.

Tobias Estermaier wird auch in der kommenden Saison für den SCF stürmen.

Nachdem wir Tobias zu Beginn der vergangenen Spielzeit noch kurzfristig von den Mammuts aus Schongau verpflichten konnten, bewies er während der gesamten Saison sein ausgeprägtes Stürmertalent vor dem gegnerischen Tor. In 27 Spielen gelang es ihm, 13 Tore zu erzielen und zusätzlich 16 Assists zu verbuchen. Die Verantwortlichen der Nature Boyz sind überaus erfreut, den offensiven Spieler weiterhin in den Reihen des blau-weißen Teams zu wissen. Mit seinen 30 Jahren bringt unsere Nummer 88 nicht nur Erfahrung mit, sondern bindet auch die jüngeren Spieler geschickt in das Spielgeschehen ein.

Maximilian Rohrbach bleibt bei den Nature Boyz!

Der 26-jährige Verteidiger, der im Nachwuchs des EC Peiting ausgebildet wurde, geht somit in seine 5. Saison beim SCF! In seinen 81 Spielen kommt unsere Nummer 9 auf 26 Punkten und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.

Ein weiterer Schlüsselspieler bleibt in Forst!

Unser Stürmer mit der Nummer 16, Simon Fend, wird auch kommende Saison für den SC Forst auflaufen und im gegnerischen Drittel wie gewohnt für Trubel sorgen. Seit seinem Wechsel zur Saison 2020/21 gelangen dem 29-jährigen, 31 Tore und 37 Vorlagen in 64 Spielen. Simon ist ein sehr laufstarker Spieler, der immer kämpft und nie aufgibt. Er stellt mit seiner Spielweise die gegnerischen Spieler sehr oft vor fast unlösbare Herausforderungen.

Tobias Dietz bleibt ebenfalls ein Nature Boyz

Der gebürtige Weilheimer durchlief den Nachwuchs beim TSV Peißenberg sowie dem EC Peiting. Nach seinen ersten Bayernligaerfahrungen bei der EA Schongau wechselte der robuste Verteidiger zur Saison 2018/19 zu den Nature Boyz und geht damit in seine 7. Saison im blau-weißen Trikot!

In seinen 95 Spielen für den SCF gelangen dem 27-jährigen „stay at home Verteidiger“ 12 Punkte. Auf dem Strafenkonto kann er bisher 145 Strafminuten verbuchen. Unsere #15 ist jedoch nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits des Eises ein wichtiger Bestandteil. Er motiviert junge Spieler und sorgt für die brennende Einstellung der gesamten Mannschaft