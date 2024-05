VertragsverlÃ¤ngerung und Abgang bei den Riverkings

Landsberg. (PM HCL) Mit Maximilian Herrmann bleibt ein weiteres Eigengewächs im Bayernligakader der Riverkings. Der 25-jährige gelernte Stürmer wechselte vor der letzten Saison vom...

Landsberg. (PM HCL) Mit Maximilian Herrmann bleibt ein weiteres Eigengewächs im Bayernligakader der Riverkings.

Der 25-jährige gelernte Stürmer wechselte vor der letzten Saison vom ESV Buchloe zurück zu seinem Heimatverein. Hier spielte er zunächst eine kampfbetonte Rolle in der Offensive und wurde dann im Laufe der Saison zum Verteidiger umfunktioniert. Er erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Punkte.

Nicht mehr zur Verfügung stehen wird uns Marius Dörner. Der Stürmer hat sein Studium beendet und muss nun aus beruflichen Gründen kürzertreten.

Vizepräsident Michael Grundei: „Zunächst möchte ich mich bei Marius Dörner bedanken. Er war immer ein zuverlässiger Spieler in unserer Mannschaft und menschlich ein richtig toller Typ. Dass er jetzt aus beruflichen Gründen kürzertreten muss ist schade, aber vollkommen verständlich. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Umso mehr freuen wir uns, dass uns Maxi Herrmann für die nächste Saison die Zusage gegeben hat. Durch seine Vielseitigkeit ist er ein sehr wertvoller Spieler für uns. Maxi ist lautstark, hat eine top Einstellung und kämpft immer bis zur letzten Sekunde. Trainer Martin Hoffmann hat ihn in der letzten Saison zum Verteidiger umfunktioniert, das hat wirklich sehr gut geklappt. Er wird in der kommenden Saison auch fest in der Verteidigung eingeplant. Wir freuen uns auf die kommende Spielzeit mit ihm.“