Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EisbÃ¤ren Regensburg VertragsverlÃ¤ngerung: Peter Flache bleibt Headcoach der EisbÃ¤ren Regensburg
EisbÃ¤ren RegensburgTransfer-News

VertragsverlÃ¤ngerung: Peter Flache bleibt Headcoach der EisbÃ¤ren Regensburg

26. Februar 20261 Mins read45
Share
Peter Flache - Â© by Sportfoto-Sale (DR)
Share

Regensburg. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Regensburg haben den Vertrag mit Headcoach Peter Flache verlÃ¤ngert.

Der 44-JÃ¤hrige wird auch in der kommenden Saison an der Bande in der Donau-Arena stehen und die sportliche Ausrichtung verantworten.

Nach der Playdownserie 2024-2025 war klar, worum es in 2025-2026 gehen muss: Stabilisierung in einer extrem engen Liga. Genau dieses Ziel haben die EisbÃ¤ren erreicht. Die Mannschaft hat sich gefestigt. In vielen engen Spielen zeigte das Team Reife und Resilienz.

FÃ¼r die laufende Saison ist die Zielsetzung eindeutig: Die EisbÃ¤ren haben ihr sportliches Ziel 2025-2026, den Klassenerhalt, erreicht. Nun investiert das Team alles, um eine starke Endrunde zu spielen. Fokus, IntensitÃ¤t und tÃ¤gliche Detailarbeit bestimmen die kommenden Wochen.

Peter Flache verantwortete erstmals eine komplette Spielzeit als Headcoach und war zugleich in die sportliche Planung eingebunden. Die enge Verzahnung zwischen Kaderstruktur und inhaltlicher Arbeit auf dem Eis sorgte fÃ¼r Klarheit. Dieser Weg wird fortgesetzt.

â€žWir haben uns in einer sehr ausgeglichenen Liga StabilitÃ¤t erarbeitetâ€œ, sagt Peter Flache. â€žDie Mannschaft ist gewachsen. Im Spiel mit dem Puck, im Verhalten in engen Situationen und im tÃ¤glichen Anspruch. Jetzt geht es darum, diese Konstanz bis zum Ende durchzuziehen und in der Endrunde alles zu investieren.â€œ

Auch GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Peter Holmgren ordnet die VerlÃ¤ngerung klar ein: â€žNach den Playdowns 2024-2025 war StabilitÃ¤t unser zentrales Thema. Genau das haben wir geschafft. Peter und sein Team haben Strukturen geschaffen, auf die wir aufbauen kÃ¶nnen. FÃ¼r 2026-2027 bleibt unser Ziel der Klassenerhalt. Entwicklung ja, aber mit klarem Realismus.â€œ

Die sportlichen Planungen laufen bereits im Hintergrund. Der Anspruch bleibt, als geschlossene Einheit aufzutreten und in jedem Spiel maximalen Einsatz zu bringen.

Die EisbÃ¤ren Regensburg gehen diesen Weg als Einheit. In der Kabine, auf dem Eis und auf den RÃ¤ngen. Jeder fÃ¼r jeden. Mit Klarheit im Kopf und Leidenschaft im Spiel. Gemeinsam mit unseren Fans investieren wir in der Endrunde alles und nehmen diese Energie mit in die neue Saison. Geschlossen. Bereit. Voller Vorfreude auf das, was kommt.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
482
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Elia Ostwald beendet seine Profikarriere

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EV ZugTransfer-News

Colin Lindemann zwei weitere Jahre beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) StÃ¼rmer Colin Lindemann (20) unterzeichnet bei den Zugern einen...

By26. Februar 2026
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Elia Ostwald beendet seine Profikarriere

Erding. (PM Gladiators) Am kommenden Freitag, beim Heimspiel gegen den EV FÃ¼ssen,...

By26. Februar 2026
EHC Red Bull MÃ¼nchenTransfer-News

Red Bull MÃ¼nchen verpflichtet 18- jÃ¤hrigen lettischen Nationalverteidiger Alberts Smits

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen hat sich fÃ¼r...

By26. Februar 2026
! +DÃ¼sseldorfer EGTransfer-News

DÃ¼sseldorfer EG schafft Klarheit auf dem Cheftrainerposten

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG hat den Vertrag mit Cheftrainer Harry...

By26. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten