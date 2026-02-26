VertragsverlÃ¤ngerung: Peter Flache bleibt Headcoach der EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Regensburg haben den Vertrag mit Headcoach Peter Flache verlÃ¤ngert.

Der 44-JÃ¤hrige wird auch in der kommenden Saison an der Bande in der Donau-Arena stehen und die sportliche Ausrichtung verantworten.

Nach der Playdownserie 2024-2025 war klar, worum es in 2025-2026 gehen muss: Stabilisierung in einer extrem engen Liga. Genau dieses Ziel haben die EisbÃ¤ren erreicht. Die Mannschaft hat sich gefestigt. In vielen engen Spielen zeigte das Team Reife und Resilienz.

FÃ¼r die laufende Saison ist die Zielsetzung eindeutig: Die EisbÃ¤ren haben ihr sportliches Ziel 2025-2026, den Klassenerhalt, erreicht. Nun investiert das Team alles, um eine starke Endrunde zu spielen. Fokus, IntensitÃ¤t und tÃ¤gliche Detailarbeit bestimmen die kommenden Wochen.

Peter Flache verantwortete erstmals eine komplette Spielzeit als Headcoach und war zugleich in die sportliche Planung eingebunden. Die enge Verzahnung zwischen Kaderstruktur und inhaltlicher Arbeit auf dem Eis sorgte fÃ¼r Klarheit. Dieser Weg wird fortgesetzt.

â€žWir haben uns in einer sehr ausgeglichenen Liga StabilitÃ¤t erarbeitetâ€œ, sagt Peter Flache. â€žDie Mannschaft ist gewachsen. Im Spiel mit dem Puck, im Verhalten in engen Situationen und im tÃ¤glichen Anspruch. Jetzt geht es darum, diese Konstanz bis zum Ende durchzuziehen und in der Endrunde alles zu investieren.â€œ

Auch GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Peter Holmgren ordnet die VerlÃ¤ngerung klar ein: â€žNach den Playdowns 2024-2025 war StabilitÃ¤t unser zentrales Thema. Genau das haben wir geschafft. Peter und sein Team haben Strukturen geschaffen, auf die wir aufbauen kÃ¶nnen. FÃ¼r 2026-2027 bleibt unser Ziel der Klassenerhalt. Entwicklung ja, aber mit klarem Realismus.â€œ

Die sportlichen Planungen laufen bereits im Hintergrund. Der Anspruch bleibt, als geschlossene Einheit aufzutreten und in jedem Spiel maximalen Einsatz zu bringen.

Die EisbÃ¤ren Regensburg gehen diesen Weg als Einheit. In der Kabine, auf dem Eis und auf den RÃ¤ngen. Jeder fÃ¼r jeden. Mit Klarheit im Kopf und Leidenschaft im Spiel. Gemeinsam mit unseren Fans investieren wir in der Endrunde alles und nehmen diese Energie mit in die neue Saison. Geschlossen. Bereit. Voller Vorfreude auf das, was kommt.