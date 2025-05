VertragsverlÃ¤ngerung: Paul Becker bleibt bei den Luchsen!

Lauterbach. (PM Luchse) Nach dem Sturm kommt die Defensive – und bei den Lauterbacher Luchsen bleibt eine zentrale Säule in der Abwehr: Paul Becker hat seinen Verbleib beim Team bestätigt!

Der 20-jährige Verteidiger kam gemeinsam mit Maximilian Pohl zur Saison 2023/2024 nach Lauterbach und hat sich seitdem zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Vor seinem Wechsel zurück in die Heimatstadt Lauterbach durchlief Paul sämtliche Nachwuchsabteilungen der Kassel Huskies und sammelte dort wertvolle Erfahrung.

Bereits in seiner ersten Saison im Seniorenbereich überzeugte er mit einer konstant starken Leistung – vom ersten Vorbereitungsspiel an war er eine der Überraschungen des Teams. In der vergangenen Spielzeit avancierte Paul dann endgültig zu einem Schlüsselspieler in der Defensive, auf den sich Trainer und Mannschaft jederzeit verlassen konnten.

Neben seinen Fähigkeiten auf dem Eis bringt Paul vor allem auch Teamgeist und Verlässlichkeit mit: In den letzten beiden Jahren verpasste er kaum ein Spiel und war immer mit vollem Einsatz dabei.

