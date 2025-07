VertragsverlÃ¤ngerung mit Phil Baltisberger bis 2029

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben den Vertrag mit Verteidiger Phil Baltisberger vorzeitig um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert.

Der 29-Jährige, der aktuell in seinem letzten Vertragsjahr (2025/26) ist, bleibt damit langfristig im Emmental.

Phil Baltisberger hat sich in der vergangenen Saison als feste Grösse in der Defensive etabliert. Mit seiner physischen Präsenz (184 cm / 96 kg), seinem Spielverständnis und seiner professionellen Einstellung ist er auf und neben dem Eis ein echter Leader.

Nach einer Fussfraktur Anfang Januar 2025, die ihn zu einer 19 Spiele langen Pause zwang, feierte er am 1. März im letzten Qualifikationsspiel gegen den HC Ajoie ein überraschend schnelles Comeback. Dabei überzeugte er sofort wieder mit starker Leistung und hoher Eiszeit. In der Qualifikation gehörte er mit durchschnittlich 19:18 Minuten zu den meistbelasteten Tigers-Spielern – in Play-In und Playoffs steigerte er diesen Wert nochmals deutlich.

Insgesamt absolvierte er in der Saison 2024/25 42 Spiele für die SCL Tigers und sammelte 14 Skorerpunkte (6 Tore / 8 Assists). Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und der SCL Young Tigers, sagt zur Vertragsverlängerung: „Phil ist ein absoluter Leistungsträger mit grosser Persönlichkeit. Er übernimmt Verantwortung, lebt den Teamgedanken vor und gibt uns auf und neben dem Eis wichtige Stabilität.“

Mit der langfristigen Verlängerung des routinierten Verteidigers setzen die SCL Tigers ein deutliches Zeichen für Kontinuität, Stabilität und ambitionierte Zielsetzungen.

