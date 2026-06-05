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EHC BaselTransfer-News

Vertragsverlängerung mit Marc Aeschlimann in Basel

5. Juni 20261 Mins read45
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Basel. (PM EHC) Der EHC Basel informiert, dass der Vertrag von Marc Aeschlimann um ein weiteres Jahr verlängert wurde.

Der Verteidiger bleibt damit auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil des Kaders.

Marc Aeschlimann ist im Verlauf der vergangenen Saison zu einem wichtigen und flexibel einsetzbaren Spieler im Team gereift. Auch wenn sein offizielles Rollenprofil nun klar in der Defensive liegt, zeichnet er sich weiterhin durch seine Vielseitigkeit aus, was die Spielpositionen betrifft.

Sportchef Kevin Schläpfer betont: „Marc bringt Stabilität in der Defensive und gleichzeitig die Fähigkeit, flexibel auf unterschiedliche Spielsituationen zu reagieren und auch mal vorne Tempo zu machen. Genau diese Kombination macht ihn für unser Team sehr wertvoll, und wir freuen uns, ihn weiterhin bei uns zu haben.“

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