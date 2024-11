VertragsverlÃ¤ngerung mit Lauri MarjamÃ¤ki beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lauri Marjamäki bekanntgeben zu dürfen. Der Head Coach verlängert um eine weitere...

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lauri Marjamäki bekanntgeben zu dürfen.

Der Head Coach verlängert um eine weitere Saison bis Ende 2025/26.

Sportchef Ricardo Schödler zur Verlängerung: «Die Vorbereitung und der Saisonstart haben gezeigt, dass wir mit Lauri den absolut richtigen Mann an der Bande haben. In die positive Bewertung fliessen nicht nur die guten Resultate der letzten Wochen mit ein, sondern auch die Art und Weise, wie die Mannschaft auf und neben dem Eis performt. Intensives, schnelles und kreatives Eishockey wollen wir in Kloten spielen, die Entwicklung unter Lauri geht genau in diese Richtung. Gemeinsam möchten wir diesen Prozess weiter vorantreiben.»

