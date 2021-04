VertragsverlÃ¤ngerung mit Dominik Synek

Ulm. (PM Devils) Die Devils Ulm/Neu-Ulm haben den Vertrag mit Dominik Synek um ein weiteres Jahr verlängert. Der 25-Jährige wechselte im Winter 2017 an...

Ulm. (PM Devils) Die Devils Ulm/Neu-Ulm haben den Vertrag mit Dominik Synek um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 25-Jährige wechselte im Winter 2017 an die Donau und geht damit in seine fünfte Saison bei den Devils. „Ich freue mich sehr darüber, ein weiteres Jahr bei den Devils zu spielen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist einfach eine geile Truppe und Ulm ist eine schöne Stadt. Ich will weiter hart arbeiten, mich weiterentwickeln und mein Bestes für den Erfolg der Mannschaft geben“, so Dominik Synek.

Der in Havirov geborene Stürmer erzielte in seinen 73 Spielen als Devil 55 Tore und gab 75 Vorlagen.