Vertragsverlängerung in Schweinfurt

Pavel Bares verlängert seinen Vertrag bei den Mighty Dogs um ein weiteres Jahr und geht somit weiter auf Torejagd in der Bayernliga.

Im Februar wechselte der 21-jährige gebürtige Tscheche von Vilshofen aus der Landesliga nach Schweinfurt in die Bayernliga und zeigte in den 11 Partien, dass er Bayernliga kann. Zwei Tore und zwei Assists stehen hierbei zu Buche in der Abstiegsrunde.

Gerald Zettner, sportliche Leiter der Mighty Dogs, sagte schon bei der Verpflichtung, dass Pavel ein ehrgeiziger Spieler ist und engagierte sich auch gleich beim Nachwuchs der Dogs, wo er äußerst beliebt ist. Zur Vertragsverlängerung äußert sich Gerald Zettner wie folgt:

„Pavel hat sich in der kurzen Zeit, wo er bei uns war, super integriert. Auch im Nachwuchs hat er die Herzen der Kinder erobert, weshalb es für uns klar war, dass wir ihn wieder verpflichten möchten. Sowohl für die Mighty Dogs als auch im Nachwuchs ist er eine große Bereicherung für uns.“

Auch Pavel Bares freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Meine ersten Spiele im Trikot der Mighty Dogs haben mir sehr viel Freude bereitet. Die Fans haben zudem eine super Stimmung im Icedome gemacht, die uns auch entsprechend auf dem Eis gepusht hat. In der kommenden Saison wir größere Ziele und freue mich, ein Teil der Mighty Dogs dabei zu sein. Ebenso so groß ist die Freude auf meine Tätigkeit im Nachwuchs, wo ich als Trainer ebenfalls mit anpacken werde.“

Für den Kader 2024/2025 stehen bereits folgende Spieler fest

Trainer: Semjon Bär und Tomas Kubalik

Tor:

Verteidiger: Lucas Kleider, Daniel Herzog,

Sturm: Kevin Heckenberger, Alex Asmus, Nils Melchior, Dylan Hood, Pavel Bares

Vertragsverlängerung: Dylan Hood (1 Jahr), Daniel Herzog (1 Jahr), Pavel Bares (1 Jahr)

Abgang: Kevin Marquardt (ESC Kempten), Felix Ribarik (vorz. Karriereende wegen Beruf), Anton Hesselbach (verletzungsbedingt)