Vertragsverlängerung in der Defensivabteilung des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 25-jährigen Marvin Neher kann der EHC Freiburg die nächste Vertragsverlängerung mit Blick auf die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren.

Der gebürtige Ravensburger trägt in der kommenden Spielzeit das sechste Jahr in Folge das Trikot des EHC Freiburg. Bis auf zwei Jahre in Bayreuth spielte der Verteidiger damit im Seniorenbereich ausnahmslos für die Wölfe und zeichnet sich dabei durch seinen Ehrgeiz, Leidenschaft und Zweikampfstärke aus. Mit 11 Scorerpunkten in 40 Hauptrundenspielen konnte Neher an seine Punkteausbeute aus dem Vorjahr anknüpfen und damit mit seinem bisherigen Bestwert im Seniorenbereich gleichziehen.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Marvin ist seit Jahren eine wichtige Stütze in unserer Defensive und ein stets zuverlässiger Verteidiger. Wir sind der Meinung, dass er sein Potenzial trotz allem noch nicht ausgeschöpft hat. Gemeinsam wollen wir an diesem Punkt ansetzen. Wir freuen uns sehr, einen Spieler wie ihn weiter in unseren Reihen zu haben.“

Defensivspezialist Marvin Neher: „Ich freue mich sehr auf eine weitere Saison beim EHC Freiburg. Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein und vor den großartigen Fans in Freiburg spielen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass wir nächstes Jahr wieder eine erfolgreiche Saison spielen werden und freue mich schon auf die Jungs, den neuen Coach und natürlich die Fans.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären), Philipp Wachter (EC Bad Nauheim), Marvin Neher

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich, Dante Hahn (Rostock Piranhas).

