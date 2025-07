Vertragsverlängerung in der Abwehr – Enrico Miglioranzi bleibt in Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem Verteidiger der italienischen Nationalmannschaft, Enrico Miglioranzi, auch für die Saison 2025/26 erzielt wurde.

Der 33-Jährige geht damit in seine dritte aufeinanderfolgende Saison im weiß-roten Trikot, nachdem er bereits 2013/14 seine erste Spielzeit beim HCB absolvierte und in der darauffolgenden Saison einige Partien bestritt.

„Tanzi“ erlitt während der Playoffs 2024 eine schwere Knieverletzung, die ihn bis November außer Gefecht setzte. Danach kehrte er zurück, hatte jedoch Schwierigkeiten, sich in den bereits eingespielten Verteidigungslinien durchzusetzen. In der kommenden Saison wird der aus Asiago stammende Verteidiger, der nun vollständig genesen und von Beginn an einsatzbereit ist, die Chance haben, wieder an seine alte Form anzuknüpfen. Miglioranzi hat bisher 210 Spiele für den HCB bestritten, in denen er 6 Tore, 20 Assists, einen +/- Wert von +19 sowie die Karl-Nedwed-Trophy (2014) vorweisen kann.

„Letztes Jahr war es schwierig, mitten in der Saison zurückzukommen“, erklärt Miglioranzi, „aber jetzt bin ich bereit für einen Neustart. Es wird schön sein, von Anfang an wieder Teil der Mannschaft zu sein, schon im Sommertraining. Ich habe immer hart gearbeitet und bin bereit, 100 % für dieses Trikot zu geben. In den letzten Jahren haben wir viel aufgebaut, aber das große Ziel blieb uns bisher verwehrt. Dieses Jahr wird es Konstanz und Vorbereitung brauchen, denn die Saison wird intensiv. Aber nach Bozen kommt man nur mit einem Ziel im Kopf: zu gewinnen.“

Die Karriere

Miglioranzi durchlief die Jugendabteilung von Asiago und gab bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft. In den darauffolgenden Jahren spielte er durchgehend in der Serie A für die „Stellati“, bevor er 2013 nach Bozen wechselte und mit den Foxes die erste EBEL-Meisterschaft gewann. In der darauffolgenden Saison absolvierte er zehn weitere Spiele in Bozen, ehe er auf das Hochplateau zurückkehrte, wo er den Großteil seiner Karriere verbrachte (abgesehen von zwölf Einsätzen für Kallinge in der dritten schwedischen Liga). Mit Asiago – wo er sowohl das „C“ des Kapitäns als auch das „A“ des Assistenten trug – gewann er sieben italienische Meisterschaften, drei italienische Supercups und zwei Alps Hockey League Titel. 2022 kehrte er nach Bozen zurück, was mit seiner besten Saison in der EBEL/ICEHL zusammenfiel (3 Tore, 8 Assists, +17). Seit Jahren ist er auch ein fester Bestandteil der italienischen Nationalmannschaft, mit der er drei A-Weltmeisterschaften und eine WM der Division I Gruppe A bestritt.

