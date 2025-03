VertragsverlÃ¤ngerung hinter der Bande der WÃ¶lfe

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg setzt auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Martin Stloukal um zwei Spielzeiten bis zur Saison 2026/27.

Der 53-jährige Tscheche wird somit auch in den kommenden Saisons hinter der Bande der Wölfe stehen.

Stloukal übernahm das Amt erst Mitte Februar und führte die Mannschaft nach einer schwierigen Phase mit zwölf sieglosen Spielen in Folge zurück auf die Erfolgsspur. Unter seiner Leitung punktete das Team in allen sechs verbleibenden Hauptrundenpartien, feierte vier Siege und sicherte sich mit Platz neun den Einzug in die Pre-Playoffs. Dort setzte sich der EHC Freiburg souverän mit 2:0 in der Best-of-Three-Serie gegen die Lausitzer Füchse durch und lieferte anschließend dem Hauptrundenmeister aus Kassel ein hart umkämpftes Viertelfinale.

Mit seiner Erfahrung aus der internationalen ICE Hockey League, wo er unter anderem die Orli Znojmo und den Klagenfurter AC coachte, sowie aus der slowakischen Extraliga mit dem HK Skalica, bringt Stloukal wertvolle Expertise in den Breisgau. Der EHC Freiburg freut sich, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit ihm fortzusetzen.

Peter Salmik, Sportdirektor: „Martin hat seine Chance genutzt und die Mannschaft in kürzester Zeit dorthin geführt, wo sie hingehört. Wir setzen unsere gemeinsame Reise fort und geben ihm die Möglichkeit, in den nächsten zwei Jahren ein Team aufzubauen, das es sich als ausdrückliches Ziel gesetzt hat, direkt um die Playoff-Plätze mitzuspielen. Ich freue mich sehr auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.“

Cheftrainer Martin Stloukal: „Ich freue mich sehr, dass wir nach guten Gesprächen eine gemeinsame Einigung erzielt haben. Ich fühle mich in Freiburg sehr wohl und freue mich auf die bevorstehende Aufgabe bei den Wölfen. Jetzt gilt es, hart mit der Mannschaft zu arbeiten, um gemeinsam unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.“

