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Vertragsverlängerung für Parker Colley beim SCR

7. Mai 20261 Mins read17
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Parker Colley - © Sportfoto-Sale (MK)
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Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Parker Colley hat seinen Vertrag verlängert und wird auch weiterhin im weiß-blauen Trikot unter der Alpspitze auflaufen.

Der 28-jährige Kanadier aus Pitt Meadows (British Columbia) war in der vergangenen Spielzeit der teaminterne Topscorer und kam in der Hauptrunde auf starke 61 Punkte. Colley überzeugte dabei nicht nur durch seine Offensivqualitäten, sondern auch durch seine Zuverlässigkeit in der Defensive.

Auch Colley selbst zeigt sich glücklich über seine Vertragsverlängerung und blickt optimistisch nach vorne. „Ich freue mich sehr, wieder zum SCR zurückzukehren. Ich liebe die Stadt und möchte dem Team helfen, erfolgreich zu sein und den Fans eine Saison zu geben, auf die sie stolz sein können “, so der Kanadier über seine Entscheidung, in Garmisch-Partenkirchen zu bleiben.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl unterstreicht die Bedeutung der Verlängerung: „Parker war in der vergangenen Saison ein absoluter Schlüsselspieler für unser Team. Mit seiner Qualität in Offensive und Defensive, seiner Einstellung und seinem Einsatzwillen ist er ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass er sich für einen Verbleib beim SCR entschieden hat.“

Mit der Vertragsverlängerung von Parker Colley sichern sich die Weiß-Blauen nicht nur ihren Topscorer, sondern auch einen weiteren Führungsspieler für die kommende Saison.

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