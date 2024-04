VertragsverlÃ¤ngerung fÃ¼r einen Center – Tobias Kircher geht in seine sechste Saison

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit Tobias Kircher bleibt der nächste bewährte Eckpfeiler der Mannschaft dem SC Riessersee treu. Der mittlerweile 28 jährige Mittelstürmer geht in...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit Tobias Kircher bleibt der nächste bewährte Eckpfeiler der Mannschaft dem SC Riessersee treu.

Der mittlerweile 28 jährige Mittelstürmer geht in seine sechste Saison in Weiß-Blau. Nur 166 Spiele stehen bislang nach fünf absolvierten Spielzeiten in der Bilanz von Kircher für den SCR, durch viel Verletzungspech hat er immer wieder aussetzen müssen und möchte in der kommenden Saison wieder angreifen.

„Ich freue mich, weiterhin Teil des SCR sein zu können, ich verbinde sehr viel mit unserem Verein und Garmisch. Ich habe meine Familie hier in Garmisch und meine Freude ist groß, wenn ich daran denke, nächste Saison wieder vor unseren tollen Fans im Olympiastadion spielen zu können. Unsere letzte Saison hatte ein bitteres und zu frühes Ende, ich werde im Sommer hart an mir arbeiten um nächste Saison meinen bestmöglichen Teil an einer erfolgreicheren Saison beitragen zu können.“

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Tobi einen weiteren erfahrenen Mittelstürmer unter Vertrag haben. Er ist mittlerweile hier familiär komplett verwurzelt und Tobi identifiziert sich zu 100% mit dem SCR. Er zeigt eine hervorragende Arbeitsauffassung auf und neben dem Eis und bringt die richtige Einstellung mit.“ so Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter des SC Riessersee.