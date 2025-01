Vertragsverlängerung bei den onesto Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Tigers arbeiten aktuell am Kader für die kommende Spielzeit 2025/2026.

Als erster Baustein wurde nun die Weiterverpflichtung von Sam Verelst unter Dach und Fach gebracht. Der 33 Jahre alte Linksschütze, der vor Saisonfrist aus Heilbronn nach Oberfranken gewechselt war, ist eine Konstante im Spiel der onesto Tigers. Der erfahrene, gelernte Außenstürmer, der inzwischen auf rund 800 Profispiele zurückblicken kann, fühlt sich wohl in Bayreuth. Sein Wunsch zu Saisonbeginn, längerfristig an einem Standort zu bleiben und ein Teil des Neuaufbaus sein zu können, kann in Bayreuth verwirklicht werden. Seit seinem vierzehnten Lebensjahr ist der gebürtige Belgier Verelst in Deutschland aktiv und ist sowohl mit der belgischen als auch mit der deutschen Staatsbürgerschaft ausgestattet. Für Belgien absolvierte Verelst bis dato 25 Spiele auf internationale Ebene und gehört zum belgischen Kader bei der im April und Mai stattfindenden Weltmeisterschaft in Australien der Divison II.

Für die onesto Tigers ging Verelst bis heute 30 Mal an den Start und konnte dabei 24 Scorerpunkte für sich verbuchen. Sein Wille, immer 100 Prozent zu geben und dabei der Mannschaft – noch vor seinen persönlichen Stats – oberste Priorität einzuräumen, macht ihn besonders wertvoll.

„Den Willen und den Charakter, den Sam mitbringt, möchte man in jeder Mannschaft haben. Es ist ein klasse ‚teammate‘ – sehr wichtig für uns auf und neben dem Eis. Er hat eine besondere Qualität und ist ein harter Arbeiter. Das ist die Charakteristik, die wir brauchen. Wir schätzen Sam als Spieler und als Menschen und sind sehr froh, dass er mit uns weiter den Weg gehen wird“, freut sich Head-Coach Larry Suarez über die erste Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit.

Auch Geschäftsführer Thomas Lünenborg ordnet die Weiterverpflichtung des Angreifers als sehr wertvoll ein: „Für Sam steht das Team an erster Stelle. Er weiß, worauf es ankommt und zeigt immer vollen Einsatz. Wir sehen Sam als Führungsspieler, dessen Wort Gewicht hat, und freuen uns, mit ihm den Aufbau der onesto Tigers weiter vorantreiben zu können“.

Der offensive Allrounder, der mit DEL -und DEL2-Erfahrung ausgestattet ist und aus einer Eishockeyfamilie kommt – Vater Gert war belgischer, Bruder Senna ist aktuell österreichischer Nationalspieler – hat Gefallen gefunden am Standort Bayreuth. Die Herausforderung hier ein neues Team sowie den Club mitgestalten zu können, ist reizvoll: „Man merkt, dass Bayreuth eine Eishockeystadt ist und der Standort viel Potential hat. Mir gefällt das ganze Umfeld in Bayreuth und ich fühle mich sehr wohl. Deshalb war schnell klar, dass ich das Angebot für die kommende Spielzeit annehmen wollte. Ich freue mich unheimlich auf die nächsten Schritte in Bayreuth. Wir wollen Richtung erfolgreiches Eishockey gehen und davon möchte und werde ich ein Teil sein“, freut sich Verelst auf den weiteren Verbleib in Oberfranken.

Wie bereits vor der aktuellen Spielzeit, als Sam Verelst einer der ersten Jungs des spielenden Personals gewesen war, der damals verpflichtet werden konnte, war es aktuell Priorität ihn weiter an Bayreuth zu binden.

Aktuell laufen weitere Gespräche, mit Spielern aus dem aktuellen Kader sowie externen Akteuren, um das Line-up der onesto Tigers für die neue Oberliga-Spielzeit 2025/2026 frühzeitig gestalten zu können.

