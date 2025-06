VertragsverlÃ¤ngerung bei den Lauterbacher Luchsen: Dave KÃ¶nig bleibt an Bord

Lauterbach. (PM Luchse) Mit Dave König bauen die Lauterbacher Luchse auch in der kommenden Saison auf ein bekanntes Gesicht.

Mit dem 23-Jahre alten Stürmer bleibt ein Leistungsträger der vergangenen Saison an Bord.

Dave kam zur Saison 2022/23 vom Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings in den Vogelsberg und entwickelte sich seither zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. In seinen mittlerweile 83 Einsätzen für die Luchse, erzielte König insgesamt 67 Punkte und ist mit dieser Statistik ein wertvoller Angreifer der Lauterbacher. Aber nicht nur die Punkte sprechen für den flinken Stürmer. Auf dem Eis ist er ein echter Kämpfer, gibt keine Scheibe verloren und begeistert so Spiel um Spiel die Luchse-Fans auf den Rängen.

Aber auch Abseits vom Eis lebt der gebürtige Berliner die Philosophie des Vereins. Dave steht regelmäßig als Trainer beim Eishockey-Nachwuchs auf dem Eis und ist bei den jungen Luchsen ein beliebter Trainer, der mit der im vergangenen Jahr erfolgreich absolvierten C-Trainerlizenz auch das nötige Knowhow besitzt.

